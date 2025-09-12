La collezione Autunno-Inverno 2025/2026 firmata PAIRI DAEZA

L’Autunno-Inverno 2025/2026 è una miscela perfetta di eredità persiana e artigianato italiano contemporaneo. Pensata per chi indossa abiti moderni e consapevoli, questa collezione firmata da PAIRI DAEZA reimmagina silhouette urbane con intricati dettagli orientali, celebrando la tradizione attraverso una lente eco-responsabile. Ogni capo porta con sé uno scopo più profondo, realizzato con un deadstock di tessuti italiani e non più utilizzabili e portato in vita da una comunità di artigiane emarginate in Iran. Dai ricami Baluch ai tappeti annodati a mano dalle artigiane nomadi, ogni dettaglio riflette una storia di resilienza e artigianalità.

I motivi e i colori della collezione si ispirano al solstizio d’inverno (“Yalda” in persiano), che è la notte in cui il Sole d’oro (la donna nella cultura persiana) e la Luna d’argento (l’uomo nella cultura persiana) sono visti insieme nel cielo blu per il periodo più lungo dell’anno. Per secoli gli iraniani hanno celebrato questo allegro evento con rituali quali la lettura di poesie, la danza, il consumo di vino rosso, di frutti rossi e la decorazione del cipresso sempreverde con melograni rossi.

I segni zodiacali, ispirati a un manoscritto persiano del XIII secolo, sono incisi da artigiani di Esfahan su accessori in ottone o intagliati in blocchi di legno per imprimere a mano capi d’abbigliamento per interni ed esterni, attraverso l’antica tecnica persiana del “Ghalamkar”. I ricami all’uncinetto a specchio e i tradizionali lavori ad ago, riconosciuti dall’UNESCO come patrimonio artistico, sono eseguiti da artigiane baluci e afghane e adornano diverse parti di capi in velluto e cotone spesso.

Gilet, gonne, giacche e indumenti da esterno sono tagliati con l’emblematico jacquard persiano, caratterizzato dal motivo “boteh” che rappresenta il cipresso (simbolo di vita ed eternità nella cultura persiana). Gli scialli sono tessuti a mano e le calze sono lavorate a mano dalle artigiane di Gilak; le borse sono realizzate con tappeti annodati a mano dalle donne nomadi nelle zone nord-ovest dell’Iran, mentre le borse e gli accessori geometrici sono realizzati con un complesso intarsio di legno (“Khatam-kari” in persiano). Definendo i contorni di un nuovo marchio di moda etica senza confini, il guardaroba Autunno-Inverno 2025/2026, con la sua forza silenziosa, invia un messaggio di speranza e di passione per una nuova generazione di sognatori che hanno a cuore le storie degli uomini ovunque nel mondo.

Dietro PAIRI DAEZA ci sono due sorelle iraniane, Yasaman e Nastaran Rezaee, che cercano di cambiare l’immagine dell’Iran e di recuperare il patrimonio in pericolo del Paese per un nuovo futuro, attraverso la collaborazione con piccole comunità di artigiani emarginati che vivono in Iran. Il nome del marchio, PAIRI DAEZA, significa “giardino murato” in persiano antico. I giardini persiani sono così eccezionali che il termine “Pairi Daeza” è diventato una parola d’ordine e ha dato forma al concetto di paradiso divino in molte lingue, comprese quelle europee.

Il guardaroba del marchio, incentrato su capi urbani senza tempo e intrisi di simbolismo, fonde tessuti europei, tagli moderni e tecniche artigianali iraniane ancestrali, realizzate con amore sulle ali della diversità, dell’espressione di sé, della libertà, dell’inclusività e della sostenibilità. I processi lenti sono al centro dell’universo di PAIRI DAEZA, che sviluppa collezioni con un approccio attento alle persone che le realizzano e a chi indossa i loro capi.