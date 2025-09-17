L’Eleganza di Giorgetti Maserati Edition

Giorgetti e Maserati si incontrano per la prima volta, dando vita a una collezione che è sinfonia di forme, materiali e visioni. Nasce Giorgetti Maserati Edition: un progetto inedito che unisce due eccellenze italiane, maestri nel creare esperienze che travalicano il tempo e lo spazio. Un dialogo tra design by Giorgetti R&D e performance, eleganza e innovazione, in cui ogni dettaglio è frutto di un savoir-faire condiviso, autentico, inconfondibile.

Il debutto prende forma nella zona living, cuore pulsante della casa, luogo in cui si intrecciano relazioni, emozioni, gesti quotidiani. Qui lo stile si fa espressione di una nuova idea di lusso: sofisticato ma non ostentato, dinamico ma accogliente.

Le linee fluide e i volumi avvolgenti della collezione evocano il piacere del viaggio e la bellezza della quiete; i materiali pregiati – selezionati con rigore e passione – raccontano una cultura del progetto che affonda le radici nell’artigianalità, ma guarda al futuro con spirito audace. Un’estetica in movimento che celebra l’arte del vivere, tra velocità e contemplazione, tecnica e calore. Qualche esempio?

Poltrona e divano Lorelei – di forma scultorea per avvolgere chi vi si accomoda in un abbraccio seducente e confortevole. Una struttura audace e distintiva, composta da due scocche che richiamano il profilo avvolgente dei sedili dell’auto, unite in un gesto dinamico e raffinato. La poltrona è in tre varianti: con le due scocche rivestite interamente in pelle, con inserto perimetrale e inserto tra le due scocche in pelle o in legno flessibile; oppure con le due scocche laccate, dove l’unico inserto tra le due scocche è in pelle. Nel divano le due scocche esterne sono unite da una scocca centrale, disponibili unicamente in pelle. L’imbottitura è a quote differenziate, con struttura cinghiata e cuscinatura dello schienale sfoderabile.

Ispirato alle linee sinuose delle auto, Seidon combina estetica e funzionalità in un divano scultoreo. Due elementi si uniscono a formare schienale e seduta, per un equilibrio dinamico. Divano monomaterico, con struttura realizzata in materiale composito e imbottitura a quote differenziate. Rivestimento disponibile con i tessuti della collezione o in Pelle Satin. Non sfoderabile.

La sua silhouette avvolgente si plasma nello spazio con eleganza, con un dettaglio grafico nella parte inferiore ispirato all’ugola delle vetture. La base del pouf Teti può essere in finitura laccata in due sfumature, per un effetto cromatico fluido e avvolgente, o può essere rivestita in pelle. Nella versione pouf, la seduta si appoggia delicatamente sulla base ed è rivestita in tessuto o pelle.

Nella versione contenitore, l’elemento superiore si trasforma in una vasca in vetro trasparente. Dalle forme dagli air vents delle auto nascono i tre tavolini Ligea, in configurazioni fisse.

Con struttura in metallo verniciato Pewter 5L, parte interna rivestita in pelle antracite (9111) e piano in marmo, disponibile nelle varianti Calacatta, Calacatta Viola, Grigio Astratto, Zebrino, Portoro, Dover White, Arabescato Orobico, Rosso Levanto.

Con struttura interna ed esterna e top completamente rivestiti in Pelle Plus e Pelle Satin Con struttura della base e piano in essenza frassino, cornice in massello, disponibile in finitura naturale, grigio antracite, biscotto e cenere.

Il tavolino Ploto naviga sicuro seguendo il movimento fluido delle onde: le ruote gli danno libertà di movimento nello spazio. Ha la struttura in metallo verniciato in Pewter 5L, con piedini sul fronte e ruote sul retro. La parte interna della struttura è nascosta da inserti di massello di frassino, in finitura naturale, grigio antracite, biscotto e cenere. La parte esterna ha una banda in pelle applicata tramite un tappetino magnetico.