Giorgio Visconti protagonista a VicenzaOro 2025

Giorgio Visconti sarà protagonista di VicenzaOro 2025, il prestigioso Salone Internazionale del Gioiello che si svolge a Vicenza, con la presentazione della collezione Like Me Chapter II.

La collezione, un’evoluzione della celebre linea Like Me, rappresenta un capitolo significativo nella storia del brand, dove il design contemporaneo si fonde armoniosamente con materiali preziosi, dando vita a gioielli di straordinaria raffinatezza e personalità.

I gioielli di Like Me Chapter II si distinguono per una perfetta combinazione di gemme colorate e pavé di diamanti, rappresentando l’essenza di una femminilità audace e sicura. Realizzati in oro 18 carati e incorniciati da diamanti, i pezzi della collezione esaltano la luminosità delle pietre centrali attraverso una disposizione che conferisce un senso di movimento e modernità al design, mantenendo al tempo stesso un’eleganza essenziale.

Ogni dettaglio è studiato per esprimere l’unicità e la personalità di chi li indossa, rendendoli protagonisti assoluti in ogni occasione. La collezione racconta di donne sicure, indipendenti e appassionate, pronte a lasciare il segno con l’eleganza senza tempo che contraddistingue il marchio Giorgio Visconti.

VicenzaOro 2025 trasforma Vicenza nel palcoscenico globale della gioielleria, con un evento dedicato a sostenibilità, nuove generazioni e dialogo intergenerazionale. Giorgio Visconti partecipa a questa importante manifestazione internazionale per presentare la sua visione del futuro della gioielleria italiana di alta gamma, e riconferma il suo impegno verso l’adozione di pratiche responsabili attraverso la certificazione RJC (Responsible Jewellery Council), un riconoscimento che attesta l’adozione di misure etiche lungo tutta la filiera produttiva, dalla selezione delle materie prime fino alla manifattura dei gioielli.

La presenza di Giorgio Visconti a VicenzaOro 2025 conferma il ruolo di primo piano del brand nel panorama dell’alta gioielleria italiana e internazionale, continuando a proporre creazioni che uniscono tradizione artigianale e innovazione stilistica.