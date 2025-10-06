Staminalis Beauty Spa, la bellezza nel cuore di Milano

Staminalis Beauty Spa è un rifugio per la bellezza, una location raffinata pensata per chi desidera ritrovare equilibrio, armonia e benessere, senza uscire dalla città. Più di una semplice Spa, Staminalis Beauty Spa è un luogo in cui la bellezza si vive con consapevolezza, attraverso un approccio che unisce la forza della natura e l’innovazione scientifica. La visione è chiara: offrire un’esperienza diversa da quella delle tradizionali spa. Nessun macchinario invasivo, ma solo mani esperte che, attraverso gesti precisi e studiati, sanno adattarsi con sensibilità alle esigenze di ogni persona. Ogni trattamento è personalizzato e preceduto da una consulenza mirata, perché ogni pelle ha una sua storia da rispettare e valorizzare.

Il cuore della proposta di Staminalis Beauty Spa è una cosmesi avanzata e consapevole, sviluppata attorno a un ingrediente potente e innovativo: le cellule staminali vegetali. Derivate da piante selezionate e lavorate con tecnologie d’avanguardia, queste cellule sono note per la loro capacità di stimolare il rinnovamento cutaneo e contrastare i segni del tempo in modo naturale ed efficace. I trattamenti viso e corpo sfruttano il potere rigenerante di questi attivi per offrire risultati visibili e duraturi: pelle più compatta, luminosa, tonica e profondamente nutrita. È la perfetta sintesi tra natura e scienza, tra performance e delicatezza.

Durante la Milano Beauty Week 2025, Staminalis Beauty Spa si è resa protagonista di un’esclusiva challenge con un fluido magico dedicato al contorno occhi. Nella sua sede, in Viale Piave 1 a Milano, è stato possibile vivere una challenge esperienziale interamente dedicata alle borse sotto gli occhi: “Via le borse in 3 minuti”. Non è pura ambizione, ma semplice realtà grazie allo speciale fluido magico Staminalis, un trattamento intensivo, formulato per offrire un’azione rigenerante, liftante e illuminante in tempi record. Il siero occhi, che combina in modo sinergico attivi a effetto immediato con ingredienti anti-age a rilascio progressivo, è studiato per contrastare efficacemente i principali inestetismi della zona perioculare. Grazie alla sua formula innovativa con microparticelle ad effetto tensore, questo trattamento è indicato per ridurre in modo visibile e immediato borse, occhiaie e rughe d’espressione.

Staminalis Beauty Spa non vuole essere una semplice beauty Spa, ma un punto di riferimento per conoscere i prodotti e i trattamenti Staminalis più adatti per la propria pelle, in uno spazio dedicato interamente alla cura di sé, dove ogni dettaglio – dall’atmosfera rilassante all’accoglienza attenta – è stato pensato per far sentire chiunque entra in un luogo sicuro, intimo e rigenerante.

Alla base della sua filosofia c’è la fitoceutica, ovvero l’utilizzo scientifico degli attivi di origine vegetale che rispettino l’intelligenza cutanea della pelle. L’equilibrio tra brand, prodotto e centro estetico è la chiave del progetto Staminalis: non si tratta semplicemente di trattamenti o cosmetici, ma di un approccio completo, dove ogni elemento trova il suo posto in modo armonico e coerente.

Perché la bellezza autentica nasce dalla cura e dall’ascolto del nostro corpo. Si tratta di una bellezza che esalta l’unicità di ogni persona. In un mondo che corre veloce, Staminalis Beauty Spa è un invito a rallentare, a respirare, a rimettersi al centro.