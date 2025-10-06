The Estée Lauder Companies Breast Cancer Campaign a sostegno di Fondazione AIRC

Nel mese di ottobre ricorre l’importante appuntamento con la Breast Cancer Campaign, ideata oltre 30 anni fa da Evelyn H. Lauder e promossa da The Estée Lauder Companies. In Italia, anche quest’anno si è rinnovata la partnership con Fondazione AIRC per la ricerca sul cancro. L’avvio ufficiale della Campagna è stata il 1° ottobre, data a partire dalla quale saranno disponibili gratuitamente al pubblico, presso le profumerie partner, i nastrini rosa simbolo della campagna ed i leaflet informativi sul ruolo di ricerca e prevenzione. Durante tutto il mese The Estée Lauder Companies sarà impegnata in una rilevante attività di divulgazione e sensibilizzazione sul tema, attraverso i propri canali social e con il supporto dei Media partner. A chiusura della campagna, il tradizionale evento istituzionale, la cena di Gala, che si terrà il 3 Novembre presso la Fondazione Istituto dei Ciechi di Milano e che avrà lo scopo di raccogliere ulteriori fondi da destinare alla ricerca.

“La Breast Cancer Campaign impegna e coinvolge Estée Lauder Companies insieme ai suoi partner nella lotta contro il tumore al seno da più di 30 anni – dice Federica Polinori, Amministratore Delegato e Direttore Generale Italia e SVP Sud Est Europa di The Estée Lauder Companies – Come azienda leader nel mondo della Bellezza di Lusso, attraverso questa Campagna ci impegniamo a divulgare un concetto di cura di sé che va oltre quello di estetica, ma diventa un impegno verso il benessere e la salute personale. Questa Campagna si rivolge a tutte le donne, dalle giovani alle più mature, ed io sono orgogliosa di poter amplificare ancora una volta un messaggio così importante, con l’impegno collettivo di dipendenti, partner commerciali e consumatori. Per questo, da molti anni, affianchiamo e sosteniamo Fondazione AIRC, eccellenza italiana nella ricerca sul cancro che, come noi, persegue l’obiettivo ambizioso di regalare a ogni donna un mondo finalmente libero dal tumore al seno”.

“Il traguardo può sembrare vicino, ma l’ultimo miglio è il più difficile perché è proprio qui che si affrontano gli ostacoli più complessi, come il tumore del seno triplo negativo, che risponde solo in parte ai trattamenti attualmente disponibili e colpisce soprattutto in giovane età, e il tumore del seno metastatico.”, sottolinea Daniele Finocchiaro, Consigliere Delegato di Fondazione AIRC. “Queste sfide richiedono un impegno ancora maggiore da parte dei ricercatori e della comunità di AIRC, a cui da 11 anni si è unita anche The Estée Lauder Companies Italia, che ringraziamo ancora una volta per aver scelto di percorrere insieme a noi il grande passo che ci separa dal nostro obiettivo comune: curare tutte le donne”.

Madrina della Breast Cancer Campaign 2025 è Giulia De Lellis, imprenditrice ed influente personalità del mondo della tv e dei social media, che cita: “Insieme a The Estée Lauder Companies Italia e a Fondazione AIRC per la ricerca sul cancro, sto imparando tanto sul ruolo fondamentale della prevenzione, sui progressi che la ricerca ha fatto per curare sempre più donne, per migliorare la loro qualità di vita, e anche per dare la possibilità di diventare mamma a chi si ammala in giovane età.”

The Estée Lauder Companies Italia, sosterrà l’attività della Fondazione AIRC devolvendo alla stessa la somma complessiva di 90.000,00 euro (non legata o condizionata alla vendita di alcuno dei prodotti sotto elencati) per il finanziamento di progetti di ricerca sul tumore al seno.

La donazione sarà accompagnata da un’intensa attività di comunicazione e sensibilizzazione.

I prodotti aderenti all’iniziativa, il cui ricavato anche in parte non sarà oggetto di devoluzione economica ma solo di veicolazione della comunicazione dell’iniziativa di quest’anno, sono i seguenti:

