Nuove tendenze per i letti dalle forme essenziali e colori neutri firmati Noctis

Atmosfere rilassanti, armonia visiva e funzionalità su misura: la camera da letto contemporanea si veste di tonalità neutre – bianco, ecrù, beige, tortora, celeste polveroso e grigio sofisticato – e di volumi minimal, in risposta al crescente desiderio di semplicità ed equilibrio. Queste delicate nuance amplificano la luce naturale e trasformano lo spazio in un ambiente accogliente, ideale per il riposo e il benessere quotidiano. In questo contesto si inserisce perfettamente Noctis, azienda specializzata nella produzione di letti tessili 100% Made in Italy, con una gamma ricca di modelli che coniugano ricerca stilistica e design sartoriale per arredare con personalità ogni zona notte.

Tra le numerose alternative, segnaliamo i letti Cama, Doxy, Eos, Hello, Lyle Volant e Osaka, sintesi di eleganza misurata, cura del dettaglio e funzionalità.

Cama

Cama, un letto dalle linee morbide e confortevoli, che si distingue per la testata leggermente arrotondata, impreziosita da una zip perimetrale proposta in ben 12 varianti cromatiche. Questo particolare, oltre a rappresentare un elemento caratteristico di personalizzazione, consente di sfoderare facilmente la parte frontale. Il rivestimento della testata, disponibile con lavorazione trapuntata (con il motivo “N” di Noctis) oppure liscia, si abbina al kit tessile CopriCama: una soluzione coordinata che include anche copripiumino e federe, per un look sempre nuovo e funzionale.

Doxy

Linee sinuose e proporzioni bilanciate definiscono il design contemporaneo del letto Doxy, la cui peculiarità risiede nel piede a slitta, disponibile in metallo cromato, bianco o in diverse colorazioni personalizzate. Un dettaglio che conferisce leggerezza e dinamismo, contribuendo a un’estetica sofisticata e versatile.

Eos

Pensato per chi desidera trasformare la zona notte in un rifugio accogliente ed essenziale, Eos si distingue per la testata con due cuscini imbottiti che ruotano su di essa; una conformazione funzionale che aggiunge morbidezza alla forma, amplificando la sensazione di relax.

Grazie al profilo slanciato e armonioso, sottolineato dal giroletto sottile H10 e dai piedi alti, il modello trasmette una marcata leggerezza visiva e una sobria eleganza.

Hello

Hello è un progetto dal carattere informale, con una testata scultorea e avvolgente che evoca la sensazione di un abbraccio. Disponibile anche con cuscini in memory foam rimovibili, introduce la nuova rete Polimera®, realizzata in materiale polimerico riciclabile: un’innovazione sostenibile, 100% tracciabile e circolare, che guarda al futuro dell’abitare. Per chi desidera unire estetica e praticità, la variante con giroletto H27 dona ulteriore carattere al modello e può integrare il sistema contenitore Folding Box®, una soluzione intelligente per ottimizzare lo spazio.

Lyle Volant

Il modello Lyle Volant combina la testata leggermente inclinata a un giroletto sottile, entrambi valorizzati da un raffinato bordo cornice che dona al design un tocco romantico. Proposto in versione monocromatica o bicolore, con bordo arricciato a contrasto, offre un’ampia libertà di personalizzazione e si adatta con naturale eleganza sia ad ambienti classici che contemporanei.

Osaka

Ispirato alla tradizione giapponese del tatami, Osaka esprime equilibrio e armonia attraverso forme essenziali e proporzioni lineari. La testata imbottita, che si piega delicatamente ai lati, evoca l’arte dell’origami, fondendo poesia e design. Nella versione con giroletto basso, è disponibile con il sistema Secret Box®, per una gestione intelligente degli spazi.