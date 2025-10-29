Eau du Soir, la fragranza signature di Sisley Paris, si veste di nuovo

Sisley Paris, quest’anno ha chiesto all’artista e designer britannico Luke Edward Hall di creare un universo visivo elegante e al contempo giocoso per la sua collezione Natale 2025. Eau du Soir Edizione Limitata (100 ml), così come i coffret regalo soin, maquillage e parfum, saranno quindi caratterizzati da gioiose illustrazioni nate da questa collaborazione.

Sensibile all’opera e all’estetica colorata di Hall, Christine d’Ornano (figlia di Isabelle, fondatrice di Sisley-Paris) ha deciso di rivolgersi all’artista per dare vita a una campagna natalizia unica.

“Ammiro da tempo il lavoro di Luke. Il suo uso del colore, la sua pennellata morbida e la sua modernità sono estremamente interessanti. Per certi aspetti mi ricorda Cocteau, ma proiettato nettamente nel XXI secolo”, spiega d’Ornano.

Insieme hanno scelto il tema del teatro, interpretandolo in modo decisamente festoso. Per questa fragranza cult, prodotto di punta della collezione natalizia, l’artista ha creato un’elegante illustrazione di una donna che guarda la Tour Eiffel dalla finestra, al crepuscolo.

“Il teatro rappresenta per me fantasia, magia, celebrazione e colore, come per Christine. Per Eau du Soir, in particolare, ho pensato a una donna raffinata in una casa parigina molto elegante con vista sulla Torre Eiffel; ma l’ispirazione viene anche dall’appartamento di Madame d’Ornano e dalla sua iconica finestra”, spiega Hall.

Questo splendido flacone racchiude una eau de parfum raffinata, ricca di contrasti, che esordisce con la freschezza di note esperidate prima di lasciare spazio alla sensualità di un cuore floreale sottolineato da un elegante sentore chypre.

Eau du Soir è stato creato da Hubert e Isabelle d’Ornano, la quale scelse di “indossarlo” per sette anni come profumo personale, prima che venisse lanciato sul mercato e inserito nella linea ufficiale. Un vero successo.

La collezione, una serie di splendide idee regalo, comprende anche coffret parfum, soin e maquillage, oltre a un Calendario dell’Avvento.