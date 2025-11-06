Dal 1945, Ratti propone vêtements chic pour messieurs et pour dames

Ratti Boutique – tra i più importanti e storici retailer multibrand nel panorama della moda nazionale e internazionale di lusso – ha celebrato l’80esimo anniversario dalla fondazione con un evento unico, ideato come experience multisensoriale che unisce memoria, identità e futuro.

Dall’intento di Pietro e Licia Ratti – che nel 1945 hanno deciso di creare un universo dedicato all’eleganza internazionale, portando e commercializzando per primi le Maison Hermès e Chanel in Italia – l’essenza attuale della Boutique pesarese si è svelata agli ospiti in un viaggio interattivo che ha raccontato la storia di questo indirizzo divenuto un punto di riferimento a livello globale, scelto da personaggi di spicco dell’imprenditoria, della cultura, dello spettacolo e dello sport come, per citarne alcuni: la Famiglia Merloni, Dario Fo, Luciano Pavarotti, Marta Marzotto, Marina Ripa di Meana, Inès de la Fressange, Cecilia Matteucci, oltre ai piloti della MotoGP.

“Festeggiare 80 anni con chi ha contribuito al successo di Ratti, è per noi un traguardo indiscusso e motivo di grande orgoglio – commenta la CEO Matilde D’Ovidio Ratti. Ringrazio i miei predecessori, mia nonna Licia e mia mamma Silvana, oggi Presidente, per avermi trasmesso curiosità e passione per questo mondo e per la nostra azienda. Nel presente siamo una famiglia che abbraccia professionisti, clienti e partner strategici, e per loro abbiamo ideato e realizzato questo evento celebrativo per vivere insieme, e in modo conviviale e divertente, un’esperienza legata alla nostra storia”.

Punto di forza della Boutique – tra i più longevi retailer italiani– è quello di accogliere i brand più importanti e autorevoli per garantire al cliente un’offerta diversificata. Un processo frutto di un attento lavoro di ricerca, con l’obiettivo di fare sistema.

Tante, in questo contesto, le Maison che hanno scelto di condividere le celebrazioni presentando

installazioni e vetrine site-specific nell’ambito del progetto ideato da Ratti all’interno della boutique di via Rossini a Pesaro: Alexander McQueen, Ami Paris, Bottega Veneta, Brunello Cucinelli, Burberry, Celine, C.P. Company, Church’s, Diesel, Dior, Dolce&Gabbana, Etro, Givenchy, Gucci, Jil Sander, Maison Margiela, Max Mara, Miu Miu, Moncler, Prada, Stone Island, The Attico, Valentino, Woodbird, Yves Saint Laurent.

L’evento – un concept innovativo per il comparto multimarca – si presenta come un viaggio tra diversi ambienti che coinvolge progressivamente i sensi portando alla scoperta di una realtà che ha cambiato lo shopping esperienziale.

A tracciare le tappe dell’experience, una “mappa d’artista” realizzata dall’illustratrice e fumettista Teresa Cherubini, scelta per ideare la grafica dell’evento.

Lungo un itinerario che ha accolto il cliente con una visione d’insieme scenografica e giocosa, dal gusto “pop”, il passato si svela lentamente tra stanze e saloni affrescati grazie a suggestioni visive (come nell’ambiente Ester Memory, salotto di una casa che appare abbandonata, dove i ricordi riaffiorano attivati da ogni elemento d’arredo) e olfattive (in particolare nella stanza Echoes, dove il tema delle radici in continua evoluzione è reso da un giardino vivente che sprigiona fragranze intense e avvolgenti) che accompagnano gli ospiti dalle origini ad oggi.