Il Calendario dell’Avvento 2025 di Sisley-Paris

Per il terzo anno consecutivo, il Calendario dell’Avvento Sisley Paris si rinnova con un design esclusivo. Frutto della collaborazione con l’artista inglese Luke Edward Hall, questa creazione unica nel suo genere, rende ancora più piacevole il conto alla rovescia fino a Natale.
Il calendario dell’Avvento Sisley Paris, quest’anno rappresenta un teatro con una compagnia di allegri personaggi. All’interno, le caselle illustrate con colori vivaci, contengono alcuni dei prodotti Sisley più richiesti: skincare, makeup, fragranze e cura dei capelli. Il Calendario dell’Avvento è stato concepito per essere conservato e riutilizzato.