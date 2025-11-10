Beauty

Il Calendario dell’Avvento 2025 di Sisley-Paris

Di Gabriella Frigerio

Per il terzo anno consecutivo, il Calendario dell’Avvento Sisley Paris si rinnova con un design esclusivo. Frutto della collaborazione con l’artista inglese Luke Edward Hall, questa creazione unica nel suo genere, rende ancora più piacevole il conto alla rovescia fino a Natale.

Il calendario dell’Avvento Sisley Parisquest’anno rappresenta un teatro con una compagnia di allegri personaggi. All’interno, le caselle illustrate con colori vivaci, contengono alcuni dei prodotti Sisley più richiesti: skincaremakeupfragranze e cura dei capelli. Il Calendario dell’Avvento è stato concepito per essere conservato e riutilizzato.

Gabriella Frigerio
Gabriella Frigerio
Gabriella Frigerio nasce e vive a Milano. Fin da giovane ha coltivato una grande passione per la comunicazione. Nel corso di diversi anni di lavoro presso il Centro Documentazione della Casa Editrice Rizzoli-RCS, inizia a collaborare con diverse testate giornalistiche come Oggi, Europeo, Annabella, Brava, ecc. occupandosi di argomenti legati al lifestyle come benessere, moda e costume. Ciò le consente di accrescere e affinare il suo stile giornalistico. Iscritta all’ODG di Milano, il suo interesse per l’arte di vivere la porta a diventare direttore di un periodico del settore “Viaggi IN Benessere” mediante il quale cerca di trasmettere questa filosofia attraverso i suoi articoli su carta stampata e web. Attualmente collabora con Lifestar.it