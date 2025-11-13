Energia, design e comfort con i letti firmati Noctis

Anche nella zona notte, il giallo trova la sua espressione più raffinata grazie a Noctis, azienda specializzata nella produzione di letti tessili 100% Made in Italy che, unendo innovazione, qualità e design sartoriale, crea stanze accoglienti e ricche di personalità.

Scegliere il giallo, infatti, significa dare vita a un ambiente caldo, solare e personale. Nei modelli Noctis – Hello, London, So Pop e Vera Advance – questo colore assume nuove interpretazioni per chi ama osare con stile, trasformando la zona notte in un luogo di energia e armonia.

Hello

Un progetto dal carattere informale e contemporaneo, Hello si distingue per la testata scultorea e avvolgente, che evoca la sensazione di un abbraccio. Disponibile anche con cuscini in memory foam rimovibili, introduce la rete Polimera®, realizzata in materiale polimerico riciclabile, 100% tracciabile e circolare. Una scelta sostenibile che guarda al futuro.

La variante con giroletto H27 aggiunge personalità e funzionalità, grazie alla possibilità di integrare il sistema contenitore Folding Box, perfetto per ottimizzare lo spazio.

Il letto London

Il letto London unisce stile e praticità in un design essenziale e raffinato. La testata in schiuma ad alta densità garantisce comfort e sostegno, mentre il rivestimento completamente sfoderabile offre infinite possibilità di personalizzazione. Elemento distintivo è la cerniera NZIP, disponibile in 12 colori, che unisce estetica e funzionalità per adattarsi con versatilità a ogni stile. La varietà di piedi – in polipropilene, legno o metallo – permette di creare combinazioni uniche, dal mood più classico a quello urbano e contemporaneo.

Vivace e distintivo, So Pop interpreta la morbidezza in chiave giocosa.

Il caratteristico volant, che rifinisce i due cuscini, ne definisce il design, creando un effetto dinamico e leggero. Può essere realizzato tono su tono oppure a contrasto, per un risultato audace e personalizzato. Un letto che porta colore e carattere nella zona notte senza rinunciare al comfort.

Vera Advance

Compatto, morbido e accogliente, il modello Vera Advance rappresenta il rifugio ideale per chi cerca benessere e relax. La morbida testata con due maxi cuscini offre un equilibrio armonioso tra eleganza e comfort.

Un letto pensato per chi desidera uno spazio rilassante, dove ritrovare se stessi a fine giornata.

Ogni letto Noctis è un progetto sartoriale, disponibile in un’ampia gamma di misure, rivestimenti e sistemi contenitore, per rispondere a ogni esigenza estetica e funzionale.