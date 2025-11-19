Alessandro Enriquez celebra il Natale insieme a COIN con dolci gourmet

Il Natale 2025 si tinge dei colori e dei profumi del Mediterraneo con la nuova collaborazione tra Alessandro Enriquez, designer eclettico e interprete della creatività italiana, e Coin con una limited edition di dolci realizzati insieme a Caffè di Sicilia 1926, marchio siciliano di caffè e pasticceria.

Insieme presentano una collezione limitata di dolci natalizi che unisce moda, gusto e tradizione, con il Panettone “Agrumi Siciliani” come protagonista assoluto e una selezione di dolci siciliani rivisitati in versione gourmet.

Soffice e fragrante, il panettone è farcito con una delicata crema agli agrumi, ricoperto da una glassa di cioccolato bianco e impreziosito da frutta candita: un incontro armonioso tra dolcezza e freschezza mediterranea che interpreta con eleganza la tradizione natalizia italiana. A completare l’esperienza sensoriale, il panettone è racchiuso in una cappelliera illustrata con l’iconica stampa di Alessandro Enriquez “Pasticceria”, in cui è raffigurata la nonna dello stilista all’interno di una classica pasticceria siciliana di una volta decorata con motivi liberty palermitani che ricordano il lavoro di Ernesto Basile. Un omaggio affettuoso alle radici familiari e culturali dell’isola, che trasforma il packaging in un oggetto da collezione, capace di unire estetica, memoria e gusto.

La limited edition comprende anche i biscotti di mandorla con cioccolato di Modica I.G.P. e la Frutta Martorana, un impasto dolce tipico della tradizione siciliana a base di mandorle, albume e zucchero, dipinto e lavorato a mano.

Con questa collaborazione, Alessandro Enriquez e Coin rinnovano il proprio ruolo di promotori di eccellenze italiane e di progetti che uniscono moda, arte e gusto, mentre Caffè di Sicilia 1926 conferma il proprio impegno nel custodire e valorizzare la tradizione dolciaria siciliana, fondendo ingredienti d’eccellenza con lavorazioni artigianali.

La collezione di dolci natalizi Alessandro Enriquez x Caffè di Sicilia 1926 sarà disponibile in esclusiva presso i punti vendita Coin in Italia. Per celebrare il lancio della collaborazione, Coin ospiterà tre eventi speciali di presentazione della limited edition in collaborazione con Alessandro Enriquez a Milano, Roma e Catania.