I cofanetti natalizi firmati Cosmetici Magistrali ed Endocare di Cantabria Labs

Per il Natale 2025, Cosmetici Magistrali ed Endocare propongono quattro cofanetti in edizione limitata, vere e proprie box-rituali dedicate a specifici bisogni della pelle. Ogni cofanetto contiene due referenze in formato full size, con un pack elegante a chiusura magnetica, già pronto da mettere sotto l’albero. Il tutto a un prezzo speciale, con riduzioni fino al 30% rispetto al prezzo dei singoli prodotti.

Cofanetto Jaluronius – Rituale Idratante Riequilibrante, per pelli normali e sensibili

Con l’esclusivo complesso Jalubalance (acido ialuronico ad alta concentrazione + olio di opuntia), offre idratazione intensa e comfort.

La confezione contiene: Jaluronius Cream 50ml e Jaluronius Eyes 15ml



Cofanetto Ètas – Rituale Uniformante ed Elasticizzante, per pelli normali o secche

Con Ètas Timeblock Factor, un pool di attivi ad azione antirughe e levigante, aiuta a mantenere la pelle tonica e luminosa.

La confezione contiene: Ètas Crema Viso 50ml ed Ètas Contorno Occhi 15ml

Cofanetto Nutriage – Rituale Nutriente e Rimpolpante, per pelli secche o mature

Con Melatosphere, un’esclusiva tecnologia a base di melatonina in oleosphere, aiuta a nutrire e rafforzare la barriera cutanea, contrastando i segni del tempo.

La confezione contiene: Nutriage Cream 50ml e Nutriage Eye Balm 15ml

(inserire foto 4) Cofanetto Tensage – Rituale Liftante Ridensificante (Endocare), per pelli mature, da normali a secche Con la tecnologia brevettata SCA® Growth Factor e Tensderm (peptidi e fattori di crescita), rigenera, rassoda e dona un effetto tensore

La confezione contiene: Endocare Tensage Crema Nutritiva 50ml ed Endocare Tensage Eye Contour 15ml

Un regalo elegante, pronto per essere donato

Ogni cofanetto è impreziosito da un packaging raffinato con chiusura magnetica e include una fascetta removibile per eliminare il prezzo. Un gesto di bellezza e attenzione, che farà risplendere non solo il sorriso, ma anche la pelle di chi lo riceve.