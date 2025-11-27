Beauty

goovi celebra le festività natalizie con Goovilicious

Di Gabriella Frigerio

Con l’arrivo delle feste, goovi – il brand creato da Michelle Hunziker e amato per il suo approccio positivo e naturale alla bellezza – presenta Goovilicious, il nuovo calendario dell’avvento 2025 che trasforma il countdown natalizio in un rituale di self-care. 

Tra skincare, make-up e good vibes, ogni casella racchiude una piccola sorpresa pensata per regalare benessere e allegria, fino alla sorpresa finale che celebra la magia delle feste. Il tutto è racchiuso in una scatola di latta riutilizzabile, perfetta per conservare oggetti o custodire i tuoi prodotti goovi preferiti anche dopo il periodo natalizio. 

goovi Goovilicious

All’interno, 12 prodotti + 1 sorpresa finale, con una selezione esclusiva di prodotti goovi, tra cui 7 prodotti in formato full size, 2 prodotti in formato travel, per portarli ovunque e 4 prodotti in esclusiva, di cui una sorpresa finale per chiudere il countdown con un sorriso. 

Ogni casella è pensata per farti vivere un momento speciale, di self-care e good vibes.

Gabriella Frigerio nasce e vive a Milano. Fin da giovane ha coltivato una grande passione per la comunicazione. Nel corso di diversi anni di lavoro presso il Centro Documentazione della Casa Editrice Rizzoli-RCS, inizia a collaborare con diverse testate giornalistiche come Oggi, Europeo, Annabella, Brava, ecc. occupandosi di argomenti legati al lifestyle come benessere, moda e costume. Ciò le consente di accrescere e affinare il suo stile giornalistico. Iscritta all’ODG di Milano, il suo interesse per l’arte di vivere la porta a diventare direttore di un periodico del settore “Viaggi IN Benessere” mediante il quale cerca di trasmettere questa filosofia attraverso i suoi articoli su carta stampata e web. Attualmente collabora con Lifestar.it