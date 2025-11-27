goovi celebra le festività natalizie con Goovilicious

Con l’arrivo delle feste, goovi – il brand creato da Michelle Hunziker e amato per il suo approccio positivo e naturale alla bellezza – presenta Goovilicious, il nuovo calendario dell’avvento 2025 che trasforma il countdown natalizio in un rituale di self-care.
Tra skincare, make-up e good vibes, ogni casella racchiude una piccola sorpresa pensata per regalare benessere e allegria, fino alla sorpresa finale che celebra la magia delle feste. Il tutto è racchiuso in una scatola di latta riutilizzabile, perfetta per conservare oggetti o custodire i tuoi prodotti goovi preferiti anche dopo il periodo natalizio.
All’interno, 12 prodotti + 1 sorpresa finale, con una selezione esclusiva di prodotti goovi, tra cui 7 prodotti in formato full size, 2 prodotti in formato travel, per portarli ovunque e 4 prodotti in esclusiva, di cui una sorpresa finale per chiudere il countdown con un sorriso.
Ogni casella è pensata per farti vivere un momento speciale, di self-care e good vibes.