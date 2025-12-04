Juicy Couture e Giulia Molino insieme per il primo monomarca in Italia

In occasione dell’inaugurazione ufficiale del primo store italiano di Juicy Couture, presso Scalo Milano Outlet & More, la cantautrice e rapper Giulia Molino ha presentato in anteprima assoluta il suo nuovo singolo M’Annammor ‘e Me, esibendosi in un’emozionante performance live di fronte ai suoi fan.

Grazie a una personalità autentica e ad una potente forza espressiva, Giulia Molino incarna perfettamente il DNA Juicy: audace, glamour e dinamico. Un legame, quello tra la cantante e Juicy Couture, ulteriormente suggellato dal videoclip di M’Annammor ‘e Me, in cui Giulia e le attrici protagoniste indossano i capi del brand, incarnandone appieno l’essenza: un’attitudine disinvolta e intraprendente, segno distintivo che ha reso il brand un simbolo dello stile Millennial e oggi sempre più acclamato dalla Gen Z, come sottolineato dal titolare di Eastlab e distributore italiano di Juicy Couture, Andrea Zini.

“Juicy Couture fonde l’estetica Y2K con un glamour contemporaneo, e da sempre intrattiene un forte legame con il mondo della musica: basti pensare che tra le prime celebrities ad innamorarsi del brand ci sono state Madonna e J.Lo. Grazie al suo stile frizzante e giocoso, Juicy Couture combina il mood audace e sognante di Los Angeles con le nuove tendenze generazionali, dando vita a collezioni dall’allure accattivante e al tempo stesso chic”.

L’esclusivo monomarca del brand californiano si è quindi trasformato in uno sfavillante palcoscenico dove moda e musica hanno dato vita ad un’unica vibrante e coinvolgente esperienza.