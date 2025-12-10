Ortisei: sculture scolpite nel ghiaccio, dedicate alle Olimpiadi di Milano Cortina

L’arte della scultura in Val Gardena si adegua alle stagioni. I maestri gardenesi, scultori conosciuti e apprezzati nel mondo, durante i mesi invernali non realizzano solo sculture tradizionali in legno ma si dedicano anche a iniziative particolari, come scolpire il ghiaccio. In particolare, a gennaio le fredde temperature invernali permettono la realizzazione di un evento “Figure di ghiaccio” che consente agli artisti locali e alcuni studenti di decorare la zona pedonale di Ortisei con imponenti figure di ghiaccio che incantano i visitatori fino alla primavera.
Queste bellissime opere saranno realizzate dal 19 al 24 gennaio 2026, utilizzando 600 blocchi di ghiaccio rettangolari (16x16x80cm), martelli, scalpelli oltre a motoseghe. L’Associazione Turistica di Ortisei, in collaborazione con esperti artisti e curatori, darà vita a questa incredibile mostra e cielo aperto nella zona pedonale del piccolo paese. Il tema di questa edizione è scontato…. non poteva che essere: “Olympic Winter Games Milano Cortina 2026”, anticipando il grande evento che si svolgerà poche settimane dopo.
Il prossimo 28 gennaio, infatti, la fiamma olimpica passerà – trasportata con gli sci – dal centro di Ortisei per continuare sugli sci dal Sci Club Gardena dal Dantercepies verso il Passo Sella.