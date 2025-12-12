Toscanini vince agli Archiproducts Design Awards 2025

Nuovo importante traguardo per l’azienda valsesiana Toscanini: il portabito Stella Dégradé è stato premiato agli Archiproducts Design Awards 2025 che celebrano le eccellenze del design a livello internazionale.

Realizzato in plexiglass trasparente con una raffinata sfumatura cromatica, il modello Stella Dégradé reinterpreta una delle icone della collezione Toscanini Interior unendo ricerca estetica, sperimentazione e artigianalità.

A ritirare il premio, durante la cerimonia di consegna svoltasi a Milano lo scorso 6 novembre 2025, è stata Federica Toscanini, Direttore Commerciale e Marketing dell’azienda di famiglia che commenta così questo importante momento: “Ricevere questo riconoscimento è una grande soddisfazione, perché premia la cultura del progetto che da oltre cent’anni anima la nostra azienda. È un risultato che condividiamo con tutti i nostri collaboratori e con il territorio valsesiano, da cui continuiamo a trarre ispirazione e forza. Stella Dégradé nasce dal desiderio di dare forma a un’intuizione creativa: trasformare la luce e le sfumature del plexiglass in un prodotto di design capace di unire tecnica e sensibilità artistica. Attraverso il gioco di trasparenze e gradienti bicolor, abbiamo voluto esprimere un’idea di leggerezza che si ispira alla pittura impressionista: la luce che si fa materia, la materia che diventa emozione.”

Con oltre cento anni di storia, Toscanini è un punto di riferimento internazionale nella progettazione e produzione di portabiti e soluzioni espositive di alta gamma per la moda, il contract, l’hôtellerie, il settore nautico e residenziale.

L’azienda infatti affianca i principali marchi del lusso e gli interior designer di tutto il mondo, con una produzione interamente realizzata in Italia e un’attenzione costante alla qualità e al design.