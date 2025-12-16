Illulian presenta Quantum Dance, la nuova collezione firmata da Jessica Moritz

Illulian, prestigioso marchio milanese di tappeti di lusso, presenta Quantum Dance, la raffinata linea nata dalla collaborazione con l’artista Jessica Moritz che si integra all’interno delle Limited Edition del brand. Composta dai modelli Supernova e Serendipity, la collezione riflette appieno il linguaggio estetico della designer, le cui opere si caratterizzano per i sapienti accostamenti di colori, forme e motivi, capaci di creare interazioni sensoriali nello spettatore.

Chiave concettuale della collezione è l’indagine su come tempo e luce modellino le percezioni, trasformando ogni tappeto nella metafora del percorso umano. L’elemento ricorrente è infatti il cerchio, simbolo di continuità che funge da ponte ideale tra passato, presente e futuro. Questi concetti sono stati magistralmente trasposti su tela grazie alla maestria artigiana di Illulian che con le sue lavorazioni pregiate ha saputo regalare forme fluide e colori cangianti alla nuova proposta.

Le linee morbide e gli accostamenti cromatici di Supernova evocano i percorsi mutevoli delle decisioni e dei cambiamenti. Il disegno non lineare del tappeto interpreta la complessità del viaggio umano, trasformando gli intrecci in segni che raccontano scelte e nuovi cammini: i cerchi segnano i punti di svolta, mentre le linee descrivono il fluire del tempo. Dal punto di vista cromatico, le sfumature fredde del blu e del verde si fondono in passaggi graduali che amplificano la sensazione di movimento e profondità, restituendo un equilibrio visivo di grande armonia e leggerezza.

Ispirata al toroide, forma sacra geometrica che incarna il flusso e l’equilibrio, il modello Serendipity si caratterizza per il curato intreccio di tre anelli, emblema dei cicli energetici interconnessi. Il tappeto si caratterizza per la combinazione delle forme fluide e del graduale passaggio dei colori da toni freddi a toni caldi: una dedica all’equilibrio, al movimento e al cambiamento perpetuo della vita.

Annodati e cardati a mano, tutti i modelli di Illulian incantano per l’appeal cromatico ottenuto dai brillanti colori vegetali utilizzati e possono essere realizzati in due qualità, Platinum 120 e Gold 100. Platinum 120, la linea più esclusiva, si caratterizza per l’utilizzo di lana e seta di primissima qualità filate a mano e una lavorazione estremamente complessa – ben 180.000 nodi/m2 – capace di creare delle “scolpiture” con effetti molto scenografici. Gold 100, propone tappeti realizzati in lana e seta, sempre di grande fascino ma con una densità di 152.000 nodi/m2.