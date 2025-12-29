Beauty

Effetto ghiaccio con le maschere Glass Skin firmate Dr.Jart+

Di Gabriella Frigerio

Gli esperti coreani pionieri della skincare, Dr.Jart+, alzano l’asticella del cool – letteralmente e metaforicamente – con il lancio delle nuove iconiche maschere Cryo Rubber. A guidare la campagna, nientemeno che ifeye, il fenomeno K-pop emergente, alla loro prima collaborazione con un brand.

Non è semplicemente un lancio skincare, ma una fusione culturale – un mix audace di bellezza, arte e creatività coreana. Dr.Jart+ ha sempre fatto le cose a modo suo. È stato uno dei primi brand a reinventare le maschere come veri e propri rituali immersivi di skincare – e continua a dominare la categoria che ha contribuito a creare. Con il rilancio delle Cryo Rubber , Dr.Jart+ conferma il suo ruolo di leader nel mondo delle maschere K-Beauty con un’innovazione rivoluzionaria, ispirata ai dermatologi coreani e progettata per offrire risultati rapidi.

Collaborando con ifeye – un gruppo composto da sei membri (Kashia, Rahee, Won Hwayeon, Sasha, Taerin e Meu), che incarnano lo spirito e la cultura della Corea contemporanea – Dr.Jart+ resta fedele alle sue radici. A poche settimane dal loro debutto esplosivo, ifeye sta già contribuendo a ridefinire il futuro del K-pop.

La loro coolness e il loro spirito radioso, sono la combinazione ideale per raccontare la tecnologia rinfrescante delle maschere Cryo Rubber.

  • Moisturizing Mask ideale per le pelli secche. Nella formula anche l’Acido Ialuronico + Peptidi. Per una pelle idratata e più rassodata.
  • Soothing Mask per pelli arrossate. – Nella formula sono presenti Allantoina + Peptidi. Per un azione lenitiva e rassodante.
  • Firming Mask creata per la pelle rilassata. La formula contiene Adenosina + Peptidi. Tonifica e rassoda
  • Brightening Mask per la pelle spenta. Nella formula Niacinamide + Peptidi per aiutare a illuminate e rassodare la pelle.

Come usarle:

  • Dopo la doppia detersione e il tonico, apri l’ampolla e applica il contenuto su tutto il viso.
  • Apri la maschera, rimuovi il filtro e applicala sul viso.
  • Lasciala agire per 20 minuti.
  • Rimuovi la maschera, massaggia il prodotto residuo fino a complete assorbimento.
  • Usa le maschere 3 volte a settimana.
Gabriella Frigerio nasce e vive a Milano. Fin da giovane ha coltivato una grande passione per la comunicazione. Nel corso di diversi anni di lavoro presso il Centro Documentazione della Casa Editrice Rizzoli-RCS, inizia a collaborare con diverse testate giornalistiche come Oggi, Europeo, Annabella, Brava, ecc. occupandosi di argomenti legati al lifestyle come benessere, moda e costume. Ciò le consente di accrescere e affinare il suo stile giornalistico. Iscritta all’ODG di Milano, il suo interesse per l’arte di vivere la porta a diventare direttore di un periodico del settore “Viaggi IN Benessere” mediante il quale cerca di trasmettere questa filosofia attraverso i suoi articoli su carta stampata e web. Attualmente collabora con Lifestar.it