Effetto ghiaccio con le maschere Glass Skin firmate Dr.Jart+

Gli esperti coreani pionieri della skincare, Dr.Jart+, alzano l’asticella del cool – letteralmente e metaforicamente – con il lancio delle nuove iconiche maschere Cryo Rubber. A guidare la campagna, nientemeno che ifeye, il fenomeno K-pop emergente, alla loro prima collaborazione con un brand.

Non è semplicemente un lancio skincare, ma una fusione culturale – un mix audace di bellezza, arte e creatività coreana. Dr.Jart+ ha sempre fatto le cose a modo suo. È stato uno dei primi brand a reinventare le maschere come veri e propri rituali immersivi di skincare – e continua a dominare la categoria che ha contribuito a creare. Con il rilancio delle Cryo Rubber , Dr.Jart+ conferma il suo ruolo di leader nel mondo delle maschere K-Beauty con un’innovazione rivoluzionaria, ispirata ai dermatologi coreani e progettata per offrire risultati rapidi.

Collaborando con ifeye – un gruppo composto da sei membri (Kashia, Rahee, Won Hwayeon, Sasha, Taerin e Meu), che incarnano lo spirito e la cultura della Corea contemporanea – Dr.Jart+ resta fedele alle sue radici. A poche settimane dal loro debutto esplosivo, ifeye sta già contribuendo a ridefinire il futuro del K-pop.

La loro coolness e il loro spirito radioso, sono la combinazione ideale per raccontare la tecnologia rinfrescante delle maschere Cryo Rubber.

Moisturizing Mask ideale per le pelli secche. Nella formula anche l’Acido Ialuronico + Peptidi. Per una pelle idratata e più rassodata.

ideale per le Nella formula anche l’Acido Ialuronico + Peptidi. Per una pelle idratata e più rassodata. Soothing Mask per pelli arrossate. – Nella formula sono presenti Allantoina + Peptidi. Per un azione lenitiva e rassodante.

per – Nella formula sono presenti Allantoina + Peptidi. Per un azione lenitiva e rassodante. Firming Mask creata per la pelle rilassata. La formula contiene Adenosina + Peptidi. Tonifica e rassoda

creata per la La formula contiene Adenosina + Peptidi. Tonifica e rassoda Brightening Mask per la pelle spenta. Nella formula Niacinamide + Peptidi per aiutare a illuminate e rassodare la pelle.

Come usarle: