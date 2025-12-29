Effetto ghiaccio con le maschere Glass Skin firmate Dr.Jart+

Gli esperti coreani pionieri della skincare, Dr.Jart+, alzano l’asticella del cool – letteralmente e metaforicamente – con il lancio delle nuove iconiche maschere Cryo Rubber. A guidare la campagna, nientemeno che ifeye, il fenomeno K-pop emergente, alla loro prima collaborazione con un brand.
Non è semplicemente un lancio skincare, ma una fusione culturale – un mix audace di bellezza, arte e creatività coreana. Dr.Jart+ ha sempre fatto le cose a modo suo. È stato uno dei primi brand a reinventare le maschere come veri e propri rituali immersivi di skincare – e continua a dominare la categoria che ha contribuito a creare. Con il rilancio delle Cryo Rubber , Dr.Jart+ conferma il suo ruolo di leader nel mondo delle maschere K-Beauty con un’innovazione rivoluzionaria, ispirata ai dermatologi coreani e progettata per offrire risultati rapidi.
Collaborando con ifeye – un gruppo composto da sei membri (Kashia, Rahee, Won Hwayeon, Sasha, Taerin e Meu), che incarnano lo spirito e la cultura della Corea contemporanea – Dr.Jart+ resta fedele alle sue radici. A poche settimane dal loro debutto esplosivo, ifeye sta già contribuendo a ridefinire il futuro del K-pop.
La loro coolness e il loro spirito radioso, sono la combinazione ideale per raccontare la tecnologia rinfrescante delle maschere Cryo Rubber.
- Moisturizing Mask ideale per le pelli secche. Nella formula anche l’Acido Ialuronico + Peptidi. Per una pelle idratata e più rassodata.
- Soothing Mask per pelli arrossate. – Nella formula sono presenti Allantoina + Peptidi. Per un azione lenitiva e rassodante.
- Firming Mask creata per la pelle rilassata. La formula contiene Adenosina + Peptidi. Tonifica e rassoda
- Brightening Mask per la pelle spenta. Nella formula Niacinamide + Peptidi per aiutare a illuminate e rassodare la pelle.
Come usarle:
- Dopo la doppia detersione e il tonico, apri l’ampolla e applica il contenuto su tutto il viso.
- Apri la maschera, rimuovi il filtro e applicala sul viso.
- Lasciala agire per 20 minuti.
- Rimuovi la maschera, massaggia il prodotto residuo fino a complete assorbimento.
- Usa le maschere 3 volte a settimana.