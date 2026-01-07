Cucine complete con tavoli e sedie firmate da Arredo3

Perché una cucina possa dirsi arredata in modo completo è necessaria una zona pranzo ben abbinata, che si trovi o meno nello stesso ambiente. Andrà allora ideata perché segua il gusto principale o, al contrario, perché se ne discosti per cambiare registro, ma sempre con uno stile che renda piacevole l’accostamento. In aggiunta, ci saranno gusti ed esigenze pratiche da soddisfare, dalle forme ai materiali ai colori, e dalle dimensioni alle possibilità di versioni allungabili.

Arredo3, brand che basa la propria crescita sulla notevole libertà offerta nella personalizzazione delle sue cucine, non poteva che proporre anche un’ampia gamma di tavoli e sedie, diversi realizzati in esclusiva proprio per il brand di Scorzè (Venezia). In questo modo, risponde con stile alle richieste di chi desidera una cucina raffinata, moderna o classica che sia, con finiture di tavoli e sedie coordinate ai mobili.

Il tavolo Tottotondo appartiene all’omonima collezione creata in esclusiva per Arredo3 a partire da un profilo di metallo a sezione tonda. Nell’immagine è presentato con piano tondo (120×120 cm e alto 75,5 cm), ma è disponibile anche a botte, quadrato e rettangolare. Il piano è in impiallacciato nude a spina di pesce, mentre il basamento è in metallo verniciato champagne.

Le sedie imbottite in abbinamento si chiamano Maki. Hanno una struttura in metallo verniciato, qui in finitura champagne (disponibile anche in nero), e rivestimento in velluto grigio scuro.

La cucina lineare affacciata sul living composta da un unico blocco-cucina che sfrutta tutta l’altezza con colonna, sopra-colonna e pensili dalle dimensioni generose. La composizione è realizzata con il modello Time di Arredo3, caratterizza\to da un’ampia gamma di proposte laccate: 33 lucide, 33 opache e 6 metallizzate. Nell’immagine, abbina un rilassante laccato opaco timo a un impiallacciato coke, mentre il piano di lavoro e lo schienale luminoso sono realizzati con lastre ceramiche Laminam Pietra di Savoia Perla.

Il tavolo Arco in impiallacciato coke ha il piano rettangolare con dolci angoli raggiati e gambe composte da parallelepipedi con teste stondate. Fa parte della collezione Arco, realizzata in esclusiva per Arredo3 ed è disponibile in due varianti, 100×180 cm o 100×240 cm.

Le sedie Aida hanno la struttura in metallo verniciato nero e la seduta e lo schienale in multistrato, rivestiti in velluto grigio perlato.

La collezione Arco è caratterizzata da forme dolci e, oltre al tavolo con piano rettangolare, a botte o quadrato sempre con angoli stondati, si compone pure di proposte per il piano snack e di fianchi per basi, colonne e pensili. Questi ultimi sono inseribili a piacere nei modelli Asia e Time, come succede nella composizione in foto, dove la linearità di Time è addolcita da fianchi esterni Arco con bordi raggiati.