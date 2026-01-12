Anche d’inverno la protezione solare è un must della skincare HELIOCARE 360°

Mentre il conto alla rovescia per Milano Cortina 2026 accende i riflettori sulle vette italiane, l’inverno invita a vivere la neve, lo sport e il relax all’aria aperta. Ma se il guardaroba si adatta alle basse temperature, nella skincare spesso si rischia di dimenticare una regola fondamentale: la protezione solare non va mai in vacanza, nemmeno e soprattutto in montagna. Applicare una protezione solare ad ampio spettro ogni giorno è uno dei gesti più consapevoli ed efficaci per preservare salute e bellezza della pelle: secondo i dermatologi, l’uso costante di SPF aiuta a prevenire fino al 90% dell’invecchiamento cutaneo precoce, contrastando danni e segni del tempo.

Grazie a formulazioni evolute e texture di nuova generazione, la fotoprotezione diventa oggi un rituale piacevole e personalizzato, perfettamente integrato nella beauty routine quotidiana: una protezione a 360 gradi, per 365 giorni l’anno, anche a 2000 metri di altitudine. È qui che entra in gioco Heliocare 360°, la linea di fotoprotezione dermatologica di Cantabria Labs Difa Cooper, che ridefinisce il concetto di protezione solare trasformandola in un gesto quotidiano, consapevole e adatto a ogni stagione. Forte di oltre 30 anni di ricerca clinica e più di 80 pubblicazioni scientifiche, Heliocare 360° è tra i brand di riferimento nella fotoprotezione dermatologica. Le sue formule proteggono la pelle dai danni fotoindotti tutto l’anno, prevenendo scottature, eritemi, macchie e segni dell’invecchiamento.

Al cuore della gamma, la tecnologia brevettata Aspa-Fernblock®, a base di Polypodium leucotomos e Aspalathus linearis garantisce protezione ad ampio spettro contro UVA, UVB, luce visibile e infrarossi, contrastando lo stress ossidativo e supportando i naturali meccanismi di difesa della pelle. Inoltre, Aspa-Fernblock migliora la funzionalità della vitamina D nella pelle, preservando i suoi recettori dallo stress ossidativo*.

Nella sua ampia linea di fotoprotezione dermatologica per godersi solo il meglio del sole tutto l’anno, Heliocare 360° ha creato due prodotti ideali anche per gli amanti dello sport outdoor e dello sci: Heliocare 360° Sensation SPF50+ e Heliocare 360° Sport Stick SPF50+:

Tra i prodotti più rilevanti della linea, Heliocare 360° Sensation SPF50+ interpreta la fotoprotezione quotidiana con un approccio sensoriale e contemporaneo. La sua texture ultraleggera e oil-free si fonde sulla pelle con un tocco impalpabile, ideale anche sotto il make-up nei mesi più freddi. La formula combina Aspa-Fernblock, Vitamina E ad azione antiossidante e Vitamina B5 lenitiva, garantendo protezione elevata e comfort. Il risultato è una pelle protetta e luminosa, anche durante le giornate sulla neve.

Pensato per chi vive l’inverno in movimento, Heliocare 360° Sport Stick SPF50+ è l’alleato ideale per sciatori, snowboarder e amanti dell’outdoor. Il pratico formato stick consente un’applicazione rapida e mirata, anche senza togliere i guanti, mentre la texture trasparente e confortevole evita il classico effetto bianco. Garantisce protezione molto alta contro UVA, UVB, luce visibile e infrarossi, ed è ottimo per le zone più esposte e delicate del viso, come naso, zigomi e orecchie.