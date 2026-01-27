Pandora celebra l’amore con il “San Valentino” 2026

Per questo San Valentino, Pandora invita tutti a celebrare l’amore in tutte le sue forme: audace, tenero e trasformativo, con una nuova campagna e collezione che catturano la magia dei gesti significativi, sorprese che vengono dal cuore e momenti indimenticabili.

Al centro della collezione ci sono nuovi simboli della chiave e del lucchetto parte delle collezioni Pandora Moments e Pandora Timeless. Questi design simbolici raccontano tutte le sfumature con cui l’amore riesce ad aprire cuori e pensieri, prendendo forma attraverso diversi stili, metalli e colori che esaltano la maestria artigianale e la cura dei dettagli tipiche di Pandora.

“Questa collezione è un promemoria che ognuno di noi custodisce la propria chiave, con un percorso, un futuro e un amore che sono destinati solo a noi”, dicono i Direttori Creativi di Pandora Francesco Terzo e Filippo Ficarelli. “Si tratta di celebrare ciò che ci rende diversi e trovare la connessione nella bellezza di quella unicità”.

I design romantici a forma di cuore sono altrettanto protagonisti della nuova collezione, dalle luminose collane Pandora con tre pietre della collezione Timeless, fino a charm più piccoli della collezione Pandora Mini. La personalizzazione è al centro della collezione, con pezzi incidibili che possono essere personalizzati con parole, disegni o foto, trasformando ogni regalo in un ricordo prezioso profondamente personale.

Con simboli classici e stili personalizzabili, Pandora aiuta ogni gesto a diventare più di un regalo, un’espressione duratura di amore.