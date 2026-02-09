I tre nuovi rituali Shiseido al Gallia Health Club & Shiseido Spa

Nel cuore pulsante di Milano, che si prepara a brillare sotto i riflettori delle Olimpiadi Invernali 2026, Gallia Health Club & Shiseido Spa Milan si offre come un rifugio di equilibrio e benessere, dove lasciarsi avvolgere da trattamenti che rigenerano corpo e mente. Per risvegliare l’Urban Glow, quella luminosità interiore che nasce dalla cura di sé e dalla capacità di ritrovare equilibrio anche nella frenesia metropolitana, Shiseido Spa Milan presenta tre nuovi rituali, in edizione limitata:

DETOX & RENEW

Esclusivo trattamento di 60 minuti pensato per rigenerare il corpo, preparandolo ad affrontare il nuovo anno con rinnovata energia. Il rituale inizia con una delicata esfoliazione, seguita da una maschera detox a base di caffè che purifica la pelle e ridona equilibrio. Il percorso prosegue con un massaggio distensivo personalizzato e si conclude con un’applicazione nutriente di crema idratante Shiseido o olio di cocco, per una pelle rinnovata, che ritrova il suo glow naturale.

ALPINE RESET

Ispirato alla purezza delle vette alpine, questo massaggio (durata 50 minuti) è un viaggio sensoriale profondamente rivitalizzante. Gli strumenti caldi in Bambù, esclusiva della Shiseido Spa Milan, sciolgono le tensioni muscolari, mentre l’olio essenziale di Timo selvatico stimola la circolazione naturale e riattiva la vitalità interiore. Questo trattamento evoca una rigenerante fuga in montagna, dove corpo e mente ritrovano equilibrio,l eggerezza e respiro.

SAINT VALENTINE VELVET INDULGENCE

Febbraio si accende di romanticismo con un rituale che celebra l’amore, la connessione e il piacere di prendersi cura di sé. Disponibile per tutto il mese di febbraio in Private Spa o in cabina di coppia, questa esperienza esclusiva utilizza un lussuoso olio al cioccolato che idrata e tonifica in profondità, mentre il suo caldo e avvolgente profumo di cacao accarezza i sensi. Pensato per offrire un momento di puro relax, questo trattamento (durata 50 minuti) unisce le avvolgenti gestualità del metodo Shiseido e un piacere multisensoriale: ideale per le coppie che desiderano condividere un’esperienza speciale o per chi desidera concedersi una raffinata fuga esperienziale.