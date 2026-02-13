La nuova camera da letto e cabina armadio di Ludovica Mascheroni

In un perfetto equilibrio tra maestria artigianale e visione contemporanea, Ludovica Mascheroni, azienda italiana specializzata in arredamento di alta gamma, svela la nuova camera da letto Pitti, ispirata al celebre palazzo rinascimentale fiorentino.

In particolare, i motivi orizzontali di pieni e di vuoti, fil-rouge che lega in un continuum visivo l’ampia cabina armadio con l’isola e la zona letto, si ispirano al Cortile dell’Ammannati di Palazzo Pitti. Il Cortile prende il nome dal suo disegnatore, Bartolomeo Ammannati, e fu progettato con l’intenzione di magnificare la grandezza della famiglia Medici, creando grandiosi effetti scenografici, a partire dal rivestimento, realizzato con grandi blocchi di pietra, detti “bugne”, a cui venne data una finitura superficiale in modo da enfatizzarne la matericità. Grazie a questo tipo di rivestimento, che prende il nome di “bugnato rustico”, le facciate, seppur ideate secondo le regole compositive dell’architettura rinascimentale, acquistano plasticità e dinamismo, creando un’interazione con la luce che cambia nel corso della giornata.

Ludovica Mascheroni per la sua ultima novità, si è ispirata proprio all’estetica di questo nobile Palazzo, alle sue geometrie armoniose e al calore dei materiali naturali. Le linee architettoniche, i giochi di luce e la raffinatezza delle finiture evocano l’eleganza senza tempo delle dimore rinascimentali fiorentine, reinterpretata in chiave moderna. Un progetto che celebra il saper fare italiano, dove ogni dettaglio è pensato per offrire equilibrio, funzionalità e bellezza.

La struttura della cabina armadio è caratterizzata da blocchi in Noce Canaletto distanziate da fughe in delicato legno Tay. La schiena dell’armadio è composta da doghe rivestite in tessuto pregiato che evocano le gelosie, ricreando l’effetto suggestivo della luce solare che filtra attraverso le fessure, grazie a un sistema di luci LED. I ripiani sono rivestiti in morbida pelle chiara e i dettagli in metallo con finitura ottone bronzato completano l’insieme con un tocco di lusso contemporaneo.

Come la cabina armadio, l’isola presenta una struttura caratterizzata da una geometria orizzontale che alterna legno in Noce Canaletto a legno Tay. I ripiani e gli scomparti superiori con top in vetro sono rivestiti in morbida pelle chiara.

Il letto Pitti si distingue per la sua testata freestanding: un unico blocco che integra testata, giroletto e scrivania retrostante. I blocchi in pelle chiara si alternano a quelli in legno in Noce Canaletto, valorizzando la matericità del progetto e richiamando le stesse finiture e lo stesso linguaggio della cabina armadio. L’illuminazione LED integrata di scrivania e comodini disegna un’atmosfera calda e avvolgente, ideale per accompagnare i momenti di relax.