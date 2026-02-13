La linea anti-età Smart Clinical Repair di Clinique

Il retinolo è l’ingrediente più efficace per contrastare le rughe e i segni d’espressione, ma molto spesso crea dubbi e timori in chi lo utilizza, soprattutto nella fase iniziale di introduzione nella propria skincare. Ma grazie ai retinoidi gentili di ultima generazione di Clinique è possibile scegliere una routine efficace, senza compromessi.

Gli alleati per iniziare ad introdurre il retinolo nella propria skincare routine sono:

Smart Clinical Repair Wrinkle Correcting Serum, siero antirughe che agisce visibilmente da 3 diverse angolature: idrata, rimpolpa e favorisce la produzione di collagene naturale.

Come si usa:

Dopo la detersione e l’esfoliazione del viso, prelevare 1-2 gocce di siero e applicatele sulla pelle, evitando la zona occhi. Applicate quindi l’idratante Clinique da giorno/notte più indicato. Durante il giorno, per prevenire i segni dell’invecchiamento, i nostri consulenti dermatologi raccomandano di indossare la protezione solare, con indice minino SPF 15.

Smart Clinical Repair AM/PM Retinoid Balm, balsamo in formulazione stick facile da usare che agisce miratamente su linee ostinate grazie a potenti retinoidi concentrati, che minimizzano e rimpolpano istantaneamente l’aspetto delle linee sottili e agisce sulle rughe nel tempo.

Come si usa:

Applicare direttamente sulle linee del viso come le zampe di gallina, le linee verticali delle labbra, le rughe del sorriso e le tech lines. Evitare di entrare in contatto diretto con occhi e labbra. Usa la protezione solare e limita l’esposizione al sole durante l’uso e nella settimana successiva. Può essere utilizzato con il Clinique Smart Clinical Repairwrinkle correcting serum.