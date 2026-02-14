La Haute Couture scopre l’olio d’oliva con la skincare Olivella

La filosofia della Dieta Mediterranea per la Pelle approda nel backstage dell’Haute Couture. In occasione della sfilata couture Primavera/Estate 2026 di Rahul Mishra – “Alchemy”, Olivella, brand italiano di skincare ispirato ai principi del benessere mediterraneo, è stata scelta per la preparazione della pelle delle modelle prima della passerella.

Nel silenzio concentrato che precede la sfilata, la skincare diventa un rituale essenziale. Nel backstage parigino, la Hydra Moisture Gel Cream di Olivella è stata utilizzata per preparare la pelle, ristabilendo equilibrio, idratazione e luminosità. Una formula pensata per sostenere la pelle nel tempo, rispettandone la fisiologia e trattandola come una materia viva.

Prima del make-up, la detersione è stata affidata alle Hydra Cleansing Tissues, utilizzate per purificare delicatamente la pelle e ripristinare comfort ed equilibrio. La base skincare è stata poi costruita con una selezione di prodotti Olivella, scelti per valorizzare la pelle in modo naturale e luminoso:

– Hydra Moisture Gel Cream, per un’idratazione profonda ma bilanciata

– Moisturizer Oil, per nutrire e rafforzare la barriera cutanea

– No Make Up Today, per un effetto pelle nuda, fresca e vitale

Sotto la direzione della Key Make-up Artist Jane Richardson (MKS Milano), la pelle delle modelle è stata trattata come un ecosistema in equilibrio, in dialogo con il corpo e con i materiali della collezione.

La collezione “Alchemy” di Rahul Mishra esplora i cinque elementi – terra, acqua, fuoco, aria e spazio (Panchabhuta) – intrecciando filosofia indiana e visione cosmica, con riferimenti al pensiero di Carl Sagan e all’idea dell’essere umano come “polvere di stelle”. Il corpo non è concepito come entità separata dalla natura, ma come parte di un sistema universale in continua evoluzione.

È in questo spazio concettuale che la visione di Olivella trova una risonanza naturale: la bellezza come equilibrio, la pelle come organismo intelligente, la cura come gesto di rispetto e consapevolezza. In questo linguaggio condiviso, haute couture e skincare si incontrano, guidate dallo stesso approccio: rispetto per la natura, attenzione al tempo, centralità della materia.

La presenza di Olivella nel backstage della Haute Couture segna un momento significativo per il brand, rafforzando il suo dialogo con il mondo della moda e del lusso consapevole, e confermando una visione della skincare che privilegia nutrimento, essenzialità e continuità nel tempo.