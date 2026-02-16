La Masque Soin Sublimateur di HAIR rituel by Sisley, per capelli biondi, bianchi e grigi

A causa della loro naturale fragilità, i capelli biondi, bianchi e grigi tendono ad assumere riflessi indesiderati, tendenti al giallo, che ne rovinano l’aspetto. Per eliminare questi toni e ravvivare la bellezza della chioma, vengono utilizzati i pigmenti viola, essendo quest’ultimo il colore complementare al giallo nella colorimetria.

Ed ecco che HAIR rituel by Sisley crea la nuova Masque Soin Sublimateur Cheveux Blonds, Blancs et Gris, una maschera che si prende cura della salute dei capelli e garantisce la bellezza del colore, con risultati comprovati e particolarmente efficaci. Esercita infatti una tripla azione.

L’innovazione dei Laboratori Sisley Paris, il Fito-attivo di Balsamina, insieme al mallo di Noce corregge il colore, neutralizzando i riflessi gialli. Il dosaggio ottimale dei pigmenti viola garantisce la neutralizzazione immediata di questi riflessi indesiderati. Il colore viene corretto, senza il rischio di virare al violaceo. La sua azione protettiva di lunga durata resta efficace ad ogni utilizzo successivo.

Per prevenire la comparsa di nuovi riflessi indesiderati, la formula è arricchita con l’estratto di foglie di Carciofo, per contrastare i danni dei raggi UV, e con l’estratto di Mirto per contrastare gli effetti dannosi dell’inquinamento.

Infine, la maschera contiene soprattutto un potente complesso ristrutturante che si prende cura dei capelli. Analogo di Ceramidi e proteine di Baobab rinforzano la fibra capillare per ridurre il rischio di rotture (e garantire che sia pronta per il prossimo balayage, colorazione o decolorazione), mentre Burro di Karité, olio di Meadowfoam e Pro-vitamina B5 formano una barriera protettiva per capelli morbidi, elastici e lucenti.

Masque Soin Sublimateur Cheveux Blonds, Blancs et Gris si applica in modo facile e veloce. La texture cremosa e avvolgente, dalla tonalità blu-viola, va applicata sui capelli lavati e tamponati da una a due volte alla settimana, dalle radici alle punte. Lasciare agire da 3 a 5 minuti, poi risciacquare. I risultati sono subito visibili.

È un trattamento intenso che neutralizza istantaneamente i riflessi indesiderati e valorizza sia i capelli biondi decolorati o con mèches, sia i capelli grigi o bianchi naturali. Il colore viene corretto, la chioma è protetta, morbida e luminosa, dall’aspetto più forte e sano.