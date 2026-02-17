All’Hotel Due Cime tra neve, tradizioni carniche ed esperienze gourmet

Nel cuore delle Dolomiti Friulane, tra le aree più intatte dell’arco alpino italiano, nasce Hotel Due Cime, un nuovo boutique hotel pensato per accogliere viaggiatori in cerca di semplicità, comfort e flessibilità.

Situata nel centro di Forni di Sopra, borgo alpino che conserva un prezioso centro storico, la struttura è il punto di partenza ideale per una vacanza invernale all’insegna dello sport e del relax. A pochi passi si raggiungono le piste delle ski area Davost e Varmost – quest’ultimo il più alto della regione, oltre i 2.000 metri – mentre lungo il fiume Tagliamento si snoda un anello di sci di fondo di 13 chilometri, illuminato anche in notturna.

Intorno, boschi innevati, aria tersa e silenzio: un paesaggio che invita a riscoprire un turismo lento e consapevole. Non a caso Forni di Sopra ha fatto della sostenibilità un tratto identitario ed è l’unico comune del Friuli Venezia Giulia a vantare l’autosufficienza energetica.

Inaugurato nell’estate 2025 dalle sorelle Federica ed Elisabetta Gortani, Hotel Due Cime nasce dalla riqualificazione dello storico Hotel Roma, oggi trasformato in una struttura contemporanea che dialoga con il territorio senza rinunciare al comfort.

Con 23 camere e una capienza complessiva di 48 ospiti, l’hotel si rivolge a un pubblico trasversale, con un’offerta che predilige stanze doppie ma include anche alcune soluzioni per famiglie. Gli spazi sono caratterizzati da un design essenziale, ispirato alla natura e distribuito su piani tematici dedicati alle stagioni.

Tra antiche case in pietra e legno e piccole chiese affrescate, l’esperienza include una visita al Ricamificio di Forni di Sopra, dove si potrà entrare in contatto con le tradizioni tessili carniche realizzando i gugjet, piccoli sacchetti profumati riempiti con erbe alpine raccolte a mano.

Gli ospiti scopriranno anche la Cantina 837 di Forni di Sotto, con i suoi vigneti eroici di montagna e i vini prodotti ad altitudini inusuali per la viticoltura tradizionale, accompagnati da una degustazione guidata. A completare il percorso, una cena tipica all’Antica Osteria La Speranza, con un menu dedicato ai sapori della cucina carnica.