Clarins presenta AI Skin Observer, un’importante innovazione nella Beauty Tech

Fedele al suo spirito pionieristico fin dalla creazione nel 1954, Clarins prosegue il proprio impegno per un’innovazione beauty focalizzata sul cliente. Oggi il brand compie un nuovo passo avanti con AI Skin Observer, ultimo gioiello tecnologico dedicato a un’analisi avanzata della pelle.
Questo nuovo dispositivo all’avanguardia è attualmente disponibile in 20 negozi nel mondo, tra cui John Lewis Oxford Street a Londra, Printemps Haussmann a Parigi, la boutique Clarins di Dubai Hills, Clarins boutique & SPA allo Shanghai Jing An Kerry Center e Macy’s Herald Square a New York.
In Italia, AI Skin Observer è disponibile a Milano presso La Rinascente Duomo – Spazio Annex e a Roma presso La Rinascente Fiume.
Grazie all’utilizzo combinato di sensori biofisici e immagini del volto scattate con diverse modalità di illuminazione, AI Skin Observer analizza fino a 22 parametri cutanei, fornendo informazioni uniche sulla pelle, arricchendo e affinando la consulenza offerta in-store.
AI Skin Observer si presenta come uno specchio, situato sui tavoli di consultazione dei corner Clarins.
Ultimo lancio di un ambizioso programma di R& S dedicato all’innovazione della client experience, AI Skin Observer è stato sviluppato con il supporto di un ecosistema di start-up, risultato di anni di ricerca fondamentale sull’analisi della pelle condotta dai laboratori Clarins, e dei progressi del Gruppo in ambito AI e imaging, all’interno della divisione Beauty Tech.
Vera estensione dello Skin Check manuale, AI Skin Observer rappresenta un’evoluzione naturale per il brand Clarins, che crede nella Beauty Tech coniugando da sempre scienza, natura ed expertise umana.