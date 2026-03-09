Tecnologia e responsabilità: la visione di Saro Spadaro per l’hospitality del futuro

Nel settore dell’hospitality e dello sviluppo immobiliare caraibico, Saro Spadaro è da oltre venticinque anni un punto di riferimento. Alla guida di The Maho Group, realtà con sede a Sint Maarten, ha contribuito a trasformare l’isola in un sistema integrato di resort, residenze e servizi di alta gamma. Un percorso imprenditoriale avviato dopo la laurea in Economia Aziendale alla Bocconi e costruito attraverso una gestione attenta, pragmatica e coerente nel tempo.

Oggi questa traiettoria si confronta con una nuova fase evolutiva: quella dell’intelligenza artificiale applicata al turismo. Per Saro Spadaro, l’AI rappresenta una leva strategica capace di incidere concretamente sull’organizzazione e sulla qualità dell’esperienza offerta agli ospiti. In un contesto dove la personalizzazione e la rapidità di risposta sono determinanti, integrare strumenti intelligenti nei processi aziendali diventa un passaggio cruciale per restare competitivi.

Secondo la sua analisi, il primo ambito su cui intervenire è la dimensione digitale. Le piattaforme online devono diventare più intuitive e predisposte all’interazione intelligente. I modelli linguistici di nuova generazione offrono l’opportunità di accompagnare il cliente nel percorso di scelta, suggerendo soluzioni coerenti con preferenze e abitudini. Tuttavia, ogni implementazione richiede rigore: protezione dei dati, sicurezza e utilità concreta devono restare priorità assolute.

Accanto alla tecnologia, resta centrale il ruolo delle persone. Saro Spadaro ribadisce che l’ospitalità non può prescindere dal contatto umano. L’intelligenza artificiale può migliorare l’efficienza operativa e fornire strumenti più sofisticati ai team, ma non può sostituire la qualità della relazione diretta. La vera innovazione nasce dall’integrazione equilibrata tra competenze umane e supporto tecnologico.

Le applicazioni pratiche sono già evidenti: sistemi di manutenzione predittiva che riducono i rischi di guasti, gestione ottimizzata delle forniture nella ristorazione, controllo più efficace dei consumi energetici e dei prodotti per la pulizia. Interventi che incidono su costi, sostenibilità e qualità del servizio, generando benefici trasversali.

La stessa impostazione si riflette nella sua idea di leadership. Nel 2017, quando l’uragano Irma colpì duramente Sint Maarten, Saro Spadaro scelse di rimanere sul territorio per coordinare le operazioni di evacuazione e ricostruzione. Un episodio che conferma come la responsabilità diretta e la presenza sul campo siano elementi fondanti del suo approccio.

Mentre The Maho Group prosegue nel consolidamento della propria presenza internazionale, Saro Spadaro continua a sostenere un modello imprenditoriale fondato sulla coerenza tra visione strategica e azione concreta. Innovazione, sostenibilità e centralità delle persone restano i pilastri di una visione che guarda al futuro del turismo con equilibrio e determinazione.