Una nuova collezione speciale di UNIQLO : C Primavera/Estate 2026

UNIQLO annuncia il lancio della nuova collezione UNIQLO: C, firmata dalla famosa stilista britannica Clare Waight Keller.

La linea speciale trae ispirazione dal ritmo della vita di ogni giorno, unendo tagli sartoriali raffinati a tessuti morbidi e traspiranti per creare un guardaroba che si muove insieme a chi lo indossa.

Clare Waight Keller ha dichiarato: “Per questa collezione ho voluto concentrarmi tanto sul comfort dei capi quanto sul loro aspetto. Il comfort traspare dalla morbidezza dei tessuti e dalla semplicità dei tagli, creando un guardaroba urbano pensato per muoversi con naturalezza nella vita di tutti i giorni. C’è un forte spirito unisex, con uno stile basato su stratificazioni fluide e una palette di colori che si completano naturalmente a vicenda. Un sottile senso di giocosità permea la collezione, costruita attorno a capi essenziali e moderni, progettati per essere facilmente abbinati e creare un guardaroba urban chic. L’introduzione degli occhiali da sole aggiunge un tocco finale, completando la silhouette e consentendo di personalizzare ogni look.”

Le morbide tonalità del lilla cipria e dell’azzurro cielo conferiscono un senso di leggerezza alla stagione. I capi sartoriali in tonalità coordinate sono bilanciati da una maglia rosso vivo, creando un sottile contrasto all’interno della silhouette. L’abito in cotone con maniche voluminose dalla struttura morbida, in stile camicia, è rifinito con una cintura a clip, mentre tessuti stagionali, come i completi in raso, le maglie a costine punto Milano e le T-shirt in maglia di viscosa, sono utilizzati in tutta la collezione per migliorare il comfort durante la primavera e l’estate.

La gamma di accessori si amplia con l’introduzione degli occhiali da sole, progettati con lenti UV400 che bloccano il 99% dei raggi ultravioletti e combinano funzionalità e design mantenendo l’attenzione al comfort e alla qualità dei materiali. Sneakers di ispirazione retrò e scarpe da barca finemente lavorate completano la selezione, offrendo un tocco raffinato ma versatile, adatto sia alle donne che agli uomini. Una borsa tote ultraleggera e versatile aggiunge un tocco finale disinvolto alla gamma di accessori.