Tatuaggi Belen: scopri quanti e quali sono e il loro significato

Ci sono persone del mondo dello spettacolo che non hanno bisogno di presentazioni perché sono così famose che, a prescindere dagli interessi personali, si sente parlare di loro ovunque. Una di queste è sicuramente Belen Rodriguez, la bellissima showgirl che fa impazzire il web, la televisione e non solo. La sua vita è sempre sotto al microscopio e Belen è sempre inseguita dai paparazzi. C’è chi la ama e chi la odia ma comunque tutti sono sempre pronti a giudicare ogni cosa che fa. Di lei conosciamo vita, morte e miracoli eppure c’è qualcosa che è ancora un po’ avvolto nel mistero. Quanti e quali sono i tatuaggi Belen?

L’approfondimento di oggi, quindi, è dedicato ai tatuaggi di Belen Rodriguez. Vi sveleremo quanti e quali sono e soprattutto qual è la loro storia e il loro significato.

Belen Rodriguez tatuaggi

I tatuaggi per le star sono un po’ come le ciliegie: una tira l’altra. Eppure Belen non sembra di questo avviso. La showgirl, infatti, ha un numero limitato di tatuaggi, forse anche a causa del suo lavoro. La Rodriguez oggi è impegnata con il suo ruolo di showgirl e presentatrice ma in realtà lei nasce come modella. Prima di sbarcare in tv, infatti, la bella Belen ha sfilato per anni e posato per servizi fotografici. Ancora oggi si concede qua e là collaborazioni con marchi soprattutto di intimo; le sue foto sexy tappezzano le città di tutta Italia per la gioia dei maschietti e non solo.

Per questo motivo, Belen non si è mai piegata all’assurda (per alcuni) moda del full body tattoo. Eppure negli anni ha collezionato un discreto numero di tatuaggi, per lei più o meno significativi. I tattoo in questione sono quattro e ognuno di essi ha una sua storia alle spalle. Vediamo insieme quali sono.

Belen tatuaggi: la farfallina

Se finora non avete vissuto rinchiusi in una caverna, ricorderete sicuramente la famosa farfallina che anni fa fece storcere il naso di molti. Ma facciamo un piccolo recap.

Belen Rodriguez è stata una delle ‘vallette’ dell’edizione 2012 del Festival di Sanremo. La sua presenza, già chiacchieratissima, portò scompiglio nella città dei fiori. Ogni sera la showgirl sfoggiava un meraviglioso vestito ma ce n’è uno in particolare che fece trasalire il pubblico. In una delle serate del festival, Belen fece la sua entrata scendendo le scale dell’Ariston con un vestititi turchese e fucsia dallo spacco vertiginoso. L’apertura del vestito arriva fino all’inguine dove si poteva ammira il tatuaggio di una piccola farfalla stilizzata.

Nonostante il tatuaggio fosse in effetti molto carino, quel vestito fu definito da molti volgare e inappropriato per la serata e la manifestazione canora. La bellezza di Belen è fuori discussione ma quel suo gesto fu definito come un disperato tentativo di attirare l’attenzione. Beh, se questo era l’intento, è riuscito in pieno!

La ‘farfallina di Belen’ è diventata uno dei tatuaggi più chiacchierati e richiesti dalle donne. Ma cosa sappiamo davvero di questo tatuaggio? I maligni del web, all’epoca, pensarono che quel tatuaggio fosse stato realizzato apposta per il festival o che addirittura non fosse vero. Beh, si sbagliavano. Quello è uno dei tatuaggi più ‘vecchi’ di Belen che la showgirl ha fatto quando aveva appena diciotto anni.

Tatuaggi Belen Rodriguez: il tattoo dedicato a Stefano De Martino

Se amate il gossip, conoscerete benissimo la storia di Belen e Stefano De Martino. La showgirl e il ballerino si sono conosciuti anni fa grazie alla trasmissione Amici di Maria De Filippi. Nonostante la sua storia con Emma Marrone, Stefano, ammaliato dalla bellezza di Belen, ha lasciato la sua compagna per stare con la Rodriguez. I due, dopo un anno di fidanzamento, si sono sposati il 20 settembre del 2013.

Il loro è stato un matrimonio passionale e travagliato, pieno di alti e bassi. Dalla loro unione è nato un bambino, il piccolo Santiago, nell’aprile del 2013 che sembra essere il vero collante di questa relazione. A causa forse dei troppi impegni lavorativi di entrambi e del forte stress causato dai paparazzi che seguono ogni loro mossa, la relazione di Belen e Stefano continua a essere altalenante. Nel 2015 la coppia affronta, infatti, una grande crisi e si separa pur restando unita per il bene del piccolo Santiago. Ma la saparazione dura solo qualche anno e nel 2019, i due ritornano insieme.

Uno dei tatuaggi più importanti per Belen è prorpio quello dedicato a Stefano De Martino. Si tratta di una tatuaggio old school, realizzato sulla parte superiore del braccio. Il tattoo raffigura due omini (Stefano e Belen), abbracciati all’interno di un cuore con sotto la scritta “io e te”. Stefano è rappresentato come un marinaio e Belen come una sexy pin-up. Questo è proprio un esempio ben riuscito di tatuaggio di coppia. De Martino ha, infatti, lo stesso identico tattooo sul braccio.

Tuttavia, questo tatuaggio potrebbe essere stato rimosso dalla showgirl. In un’intervista di qualche tempo fa, Belen aveva dichiarato di voler rimuovere la maggior parte dei suoi tatuaggi per questioni lavorative. I tatuaggi piccoli sono facili da nascondere con il trucco durante un servizio fotografico ma, quelli più grandi, richiedono uno sforzo maggiore. Che Belen l’abbia fatto rimuovere? E Stefano come l’avrà presa?

Tatuaggi Belen Rodriguez

Prima di incontrare Stefano De Martino, Belen ha frequentato altri uomini. Tra questi ricordiamo il calciatore Marco Borriello e ovviamente Fabrizio Corona. La loro relazione è durata ben tre anni ed ha lasciato un segno evidente sulla showgirl. Stiamo parlando ovviamente del suo tatuaggio dedicato a Corona.

Si tratta di un piccolo tatuaggio sullla caviglia con due rose stilizzate di colore rosa intrecciate tra loro e con una lettera ‘C’ nel mezzo. La showgirl non ha mai confermato che questo tattoo sia in effetto dedicato a Fabrizio ma i suoi fan sembrano esserne convinti.

Gli altri due tatuaggidi Belen rimasti sono senza dubbio i meno chiacchierati. Il primo è un tattoo dietro al collo caratterizzato da fiori e farfalle colorate. Non sappiamo se per la showgirl abbia un significato particolare e soprattutto se è tra i tattoo che Belen ha intenzione di rimuovere.

L’ultimo dei i tattoo della Rodriguez si trova sul polso destro ed ha un significato molto speciale per la showgirl. Si tratta della scritta in spagnolo “no llores si me amas, tu sonrisa es mi paz” con un piccolo cuore rosso. La frase si traduce con “non piangere se mi ami, il tuo sorriso è la mia pace”. Questo tatuaggio pare sia dedicato alla nonna di Belen e siamo sicuri che resterà sul polso della showgirl per sempre.