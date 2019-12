Torte nuziali semplici e particolari: scopri gusti, stili e decorazioni

Organizzare un matrimonio a volte può essere un vero incubo. Tra location, inviti, vestito e decorazioni c’è davvero da uscire pazzi! Eppure c’è una cosa che di solito non crea problemi agli sposi: la scelta del dolce. Scegliere le torte nuziali, solitamente, rappresenta un momento di relax per i dolci sposini che possono prendersi una dolce pausa dall’organizzazione delle nozze.

Ma non credete che scegliere le torte nuziali sia tanto semplice. Proprio come il resto delle decorazioni, anche la torta dovrà essere in accordo con il resto dell’apparato scenografico. E in più bisogna scegliere un gusto che accontenti gli sposi e, possibilmente, la maggior parte degl invitati. Ma allora come si scelgono le torte nuziali?

In questo piccolo approfondimento vedremo quali sono le torte nuziali più gettonate e quali sono le caratteristiche che questi dolci devono avere.

Torte nuziali: come scegliere quella giusta

Scegliere una torta nuziale non è semplice ma non è detto neanche che questo processo debba trasformarsi in un incubo. La prima cosa importante, forse l’unica, è che gli sposi siano d’accordo sul gusto e la tipologia di dolce. Quando parliamo di tipologia di dolce ovviamente ci riferiamo alla consistenza ipotetica della torta. Per farla più semplice: una delizia al limone o un tiramisù, hanno una consistenza diversa, molto più morbida, e per questo motivo la torta non potrà mai svilupparsi in verticale. In base al gusto e alla tipologia di dolce, il pasticciere consiglierà la giusta forma da dare alla torta.

Ma se proprio non volete rinunciare a delizie al limone o tiramisù, non disperate, perché c’è sempre il modo di incorporare questi due gusti anche ad una torta a più piani. Scegliendo, infatti, una classica torta a piani, si potrebbe aggiungere tra gli strati di pan di spagna una crema che ricordi il gusto del dolce preferito dagli sposi. Quindi, se volte un tiramisù, chiedete una crema all’interno che sappia di tiramisù; se volete le delizie al limone, chiedete una crema al limone all’interno e una decorazione fatta di piccoli spumini di semifreddo al limone. Non accontentatevi mai della prima opzione proposta ma lavorate sulla personalizzazione con il pasticciere.

Una volta scelto il gusto e la forma generica, si passa alla fase più importante, quella della decorazione. L’estetica delle torte nuziale, ricordate, è importante come il gusto: il dolce deve essere buono ma anche bello. Solitamente, la torta deve essere decorata in abbinamento con il resto della cerimonia, in base allo schema dei colori del matrimonio.

In ogni ricevimento c’è un tema scelto dagli sposi o semplicemente uno schema colori da rispettare. Se avete scelto l’azzurro pastello come colore predominante, è ovvio che la torta non potrà mai essere rossa. Sarebbe un pugno in un occhio! Abbinate quindi le decorazione delle torte nuziali al matrimonio e, se siete indecisi, puntate sul bianco. Non c’è niente di più chic e universale come una torta nuziale bianca decorata con piccole roselline rosa e bianche.

Un altro piccolo consiglio per voi. A meno che non abbiate scelto di organizzare un matrimonio con cinquecento persone, non c’è bisogno di scegliere una torta nuziale gigantesca. Lo sappiamo che ci si sposa una volta sola (preferibilmente!) ma scegliere una torta enorme a sei piani per sole cento persone è davvero uno spreco. E non stiamo parlando solo di spreco di cibo. Commissionare una torta nuziale a sei piani è molto costoso quindi, prima di strafare, pensateci due volte!

Torte nuziali semplici

Scegliere la torta giusta per un matrimonio può essere snervante se non si hanno le idee chiare. Proprio come per i vestiti da sposa, esistono tantissime tipologie di torte nuziali tra le quali scegliere. Le più famose e utilizzate, al giorno d’oggi, sono:

Flower Cake, la torta floreale

Watercolor Cake, la torta ad acquarello

Buttercream Cake, la torta alla crema di burro

Metallic Cake, la torta metallica

Naked Cake, la torta nuda

Rainbow Cake, la torta arcobaleno

Drip Cake, la torta gocciolante

Chalckboard Cake, la torta lavagna

3D Cake, la torta 3D

Dress Cake, la torta vestito

Marble Cake, la torta di marmo

Monoporzioni

Tutte queste torte hanno delle caratteristiche particolari e che mirano a rispondere alle esigenze di tutti gli sposi. Come vi abbiamo accennato già nel paragrafo precedente, per scegliere la torta perfetta dovete avere ben chiari:

gusto

grandezza (deve bastare per tutti gli invitati)

forma

colori e decorazioni

L’estetica delle torte nuziali è all’ultimo posto del nostro elenco non perché sia meno importante. Una torta nuziale approssimativa può infatti rovinare gli scatti di un matrimonio perfetto. Tutto deve essere esteticamente gradevole e deve rispettare i desideri degli sposi. Ovviamente, se non siete degli ‘esperti’ in cake design e non avete idea di cosa scegliere per l’estetica della torta, quello che vi conviene è puntare sulla semplicità.

Al giorno d’oggi le torte nuziali semplici vanno per la maggiore. Non crediate però che questa scelta sia dettata solo da esigenze di natura economica. Una torta semplice è comunque un piccolo capolavoro di cake design e come tale va trattato…e pagato!

Le torte nuziale semplici sono caratterizzate da design basic ma non per questo banali, sono monocromatiche o al massimo di due colori e anche le decorazioni sono ridotte al minimo. Il colore principale, che fa da base alla torta, è quasi sempre il bianco a cui vengono accostate decorazioni con colori tenui o tonalità pastello.

Le tipologie di torte più utilizzate per questo stile così minimal sono sicuramente la Flower Cake e la Naked Cake. Nel primo caso si tratta di una torta a piani di medie dimensioni decorata con fiori che seguono un motivo verticale e ondulato. La naked cake invece è una torta molto più moderna e che lascia scoperti dalla glassa o dalla pasta di zucchero i vari strati della torta. In poche parole, la torta non sarà ricoperta ma resterà ‘nuda’; una trovata orginale e molto scenografica. Qui le decorazioni sono davvero ridotte al minimo poiché la ‘trasparenza’ degli strati è da considerarsi già come una decorazione.

Torte nuziali particolari

Se trovate che le classiche torte a piani decorate con fiori e glassa siano un po’ stantie, potete sempre optare per uno stile più eccentrico. Sempre più coppie al giorno d’oggi si ritrovano a scegliere torte nuziali particolari e creative per le loro nozze. Per creare una torta nuziale particolare potete seguire due strade; potete optare per uno stile preciso di cake design o per la personalizzazione della torta.

Nel primo caso, quello cioè del cake design, potete affidarvi ad alcune tipologie di torte nuziali specifiche e molto particolari. Abbiamo la raimbow cake per le coppie più giovani e spensierate, la drip cake al cioccolato per i più golosi e le monoporzioni o cupcake per i più eccentrici. Le coppie che vogliono una torta non troppo complessa ma dal grande impatto visivo possono optare invece per la watercolor cake, la metallic cake o la marble cake. La prima riproduce le sfumature degli acquerelli, la seconda lo stile shimmer dei metalli e la terza le interessanti venature del marmo.

Se scegliete la strada della personalizzazione, non ci sono regole a fermarvi. Potete scegliere una torta a tema, ispirata ad un film o un libro o che magari racconti tutti gli step della vostra storia d’amore. Potete riprodurre la location del vostro primo appuntamento, del primo viaggio insieme o del vostro primo bacio. Divertitevi a creare, insieme al pasticciere, spiritose e dolci composizioni con pasta di zucchero, confettini, glassa e gelatina, e realizzate la vostra torta nuziale da sogno. Il limite è solo la vostra immaginazione!

Fonte: SposiMagazine