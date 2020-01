Test sull’amore, psicologici e divertenti: scopri se è vero amore

Ci hanno provato in tanti a descrivere l’amore, a definirlo ed etichettarlo come fosse un qualsiasi oggetto venduto nei negozi. Ma inscatolare un sentimento così grande e sfaccettato è davvero impossibile. Esistono tante tipologie d’amore e ogni rapporto ha così tante variabili che è impensabile anche solo immaginare di poter scrivere un manuale d’uso. Si perché per molte persone giocare con cuore e sentimenti è davvero complicato. Innamorarsi di qualcuno è sempre bellissimo ma è comunque un rischio. Se ti va bene vivi felice e contento ma se ti va male, un cuore spezzato può anche uccidere il tuo spirito. Ma come si fa a capire se una relazione va bene? Beh, per questo ci sono i test sull’amore.

Ovviamente in amore non c’è mai certezza matematica e nessuna ‘mossa’ non può essere studiata a tavolino. E’ un po’ come giocare una partita a scacchi senza conoscere le regole: complessa e frustrante. I test sull’amore dunque non possono fornirci risposte esatte perché non esistono manuali d’istruzioni per l’amore.

Tuttavia alcuni test – e non stiamo parlando solo dei test divertenti da rubrica rosa – possono aiutarci a riflettere su alcuni dei più comuni problemi di coppia. Rispondendo in maniera sincera alle risposte dei test, potreste scoprire qualcosa in più su voi stessi e aprire gli occhi sui piccoli problemi quotidiani che minano la solidità dei rapporti.

Test sull’amore vero

La domanda che assilla tutte le coppie più o meno nuove è quasi sempre la stessa: sarà vero amore? Se si sta insieme da qualche tempo è naturale che si inizia a pensare al futuro e alla direzione presa da questa nuova relazione. Non tutte le coppie funzionano e si comportano allo stesso modo ed è molto raro che le due persone di una stessa coppia siano in completa sintonia. Capita molto spesso che all’interno di una relazione si proceda su binari diversi e a velocità diverse.

A volte le persone più passionali e romantiche si lasciano trasportare dalle sensazioni e spesso si trovano a investire su relazioni che non hanno futuro. Al contrario, le persone più riflessive e spaventate, tendono a chiudersi a riccio davanti a dimostrazioni d’affetto troppo esplicite. Questa paura a lasciarsi andare spesso ostacola il successo di una relazione. Ma come si fa a capire dove si sbaglia e a che categoria si appartiene?

Per poter rispondere a questa domanda bisogna prima capire cos’è che genera l’amore e perché sentiamo il bisogno di legarci così profondamente a un altro essere umano.

Test psicologici seri sull’amore

Secondo la psicologa Sandra Langeslag, l’amore romantico è la sintesi perfetta di infatuazione e affezione. Il primo termine indica quel sentimento forte e impetuoso che caratterizza i primi stati dell’attrazione, quella che potremmo definire una cotta. Il secondo termine invece definisce quella voglia di ‘possesso’ ed esclusività nei confronti del partner. Quando questi due elementi sono in perfetto equilibrio siamo di fronte a una relazione sana e possibilmente duratura. Se invece uno dei due elementi prevale sull’altra, la relazione è destinata a una fine inevitabile e dolorosa.

I problemi sopraggiungono principalmente quando il livello dell’affezione non è stabile all’interno della coppia. Questo saliscendi emotivo produce stress e crea tra i partner una situazione di affezione ansiogena che spesso conduce verso una rottura.

Adesso che ne sapete un po’ di più, passiamo al test vero e proprio. Per scoprire se il vostro è un amore che procede nella direzione giusto, seguite il test del dottor Antonio Fresco, psicologo milanese.

Test divertenti sull’amore

I test sull’amore, però, non necessariamente devono essere lunghi, noiosi e profondi. A volte si inizia un test per passare il tempo o semplicemente per curiosità. Esistono tantissime tipologie di test sull’amore a disposizione degli utenti del web, divisi per categorie, per argomento e per età; perché, diciamolo, non tutti i test sono proprio PG-13!!!

Se siete quindi alla ricerca di test sull’amore divertenti da fare da soli, con le/gli amiche/i o il/la vostro/a partner, qui di seguito troverete una piccola selezione tutta per voi.

Fonte: Psicologia dell’amore, Al Femminile, Test Divertenti, Psicologo Milano, Magnaromagna