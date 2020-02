Orologi O Bag subacquei, personalizzati, Disney: misure, colori e costo

Il marchio O Bag al giorno d’oggi è conosciuto ormai in tutto il mondo. In giro ormai vediamo più borse O Bag al braccio delle donne che di qualunque altra marca. Eppure c’è ancora chi si chiede perché queste borse abbiano così tanto successo. Ma non sono solo le borse ad aver conquistato il cuore delle donne. Gli orologi O Bag, ad esempio, sono un must per tutti coloro che – sia uomini che donne – vogliono un orologi smart, leggeri e alla moda.

L’approfondimento di oggi è quindi dedicato agli orologi O Bag. Vediamo qualcosa in più sul marchio O Bag e capiamo insieme perché i suoi prodotti sono tanto amati.

Orologi O Bag: il marchio dell’easy fashion

O Bag è marchio tutto italiano nato nell’ormai lontano 2009 sotto il nome di Fullspot. Pochi lo sanno ma inizialmente il brand produceva soltanto orologi; solo successivamente la produzione si è allargata e il brand ha lanciato nuovi prodotti.

Dopo la prima esposizione dei suoi prodotti alla Milan International Exhibition nel 2010, il marchio O Bag è cresciuto negli anni in maniera esponenziale. L’anno successivo, nel 2011, il brand ha aperto il suo primo negozio ufficiale a Venezia per poi espandersi a macchia d’olio in tutto il mondo. Oggi infatti è possibile trovare negozi della O Bag in più di cinquanta paesi e i supoi prodotti ovunque nel mondo.

Tutti i prodotti O Bag hanno una ‘O’ maiuscola all’inzio del nome. Questo sembra derivi dal nome del primo prodotto del marchio, un orologio chiamato O Clock, proprio come l’espressione inglese per la lettura dell’ora. Dopo il successo degli orologi O Bag, la compagnia ha deciso di mantenere la O maiuscola per tutti i suoi prodotti.

Oggi il catalogo O Bag comprende tantissimi prodotti tra cui orologi, borse, zaini, portafogli, occhiali, calzature e accessori vari. Tra questo, senza dubbio, i più venduti sono borse e orologi, amati da uomini e donne per lo stile essenziale e urbano e per i materiali super resistenti.

Orologi O Bag personalizzati

La mania per i prodotti O Bag non sembra intenzionata a scemare. Quasi tutti possiedono almeno un articolo di questo brand il che ci porta a un quesito fondamentale: cos’è che rende così speciali i prodotti O Bag?

Nonostante O Bag sia un brand molto amato, c’è chi ancora snobba i suoi prodotti definendoli fin troppo semplici e ‘dozzinali’. In effetti, se si pensa alle classiche borse o agli orologi, lo stile resta sempre e comunque minimal e i materiali utilizzati non sono considerati pregiati come ad esempio la pelle, il camoscio o il cuoio. La maggior parte dei prodotti O Bag è realizzata in XL Extralight, ovvero, “un materiale plastico innovativo, risultato di un esclusivo processo produttivo brevettato in Italia e nel mondo che parte dalla formulazione del materiale fino alla fase di stampaggio passando per l’ingegnerizzazione dell’attrezzatura stampo”. [Fonte: XL Extralight]

Questo materiale innovativo, tutto made in Italy, pur non essendo naturale risulta molto più resistente di pelle, cuoio o camoscio. Estremamente leggero e soffice al tatto, l’XL extralight è perfetto per accessori come borse e orologi. La sua flessibilità accompagna i movimenti, si adatta a pesi eccessivi e resiste all’attacco di agenti esterni. E’ resistente all’acqua e all’usura del tempo. Insomma, pur non essendo un materiale tradizionale, l’XL extralight è comunque un materiale pregiato nato dopo anni di studio e progettazione.

Oltre ovviamente ai materiali utilizzati, gli orologi O Bag, come anche gli altri prodotti del marchio, sono così tanto amati dai clienti soprattutto per le opzioni di personalizzazione. Ogni prodotto O Bag, che sia parli di borse, orologi o zaini, può essere creato da zero. I clienti possono scegliere la forma, i colori, i materiali, i cinturini e i quadranti degli orologi e le tracolle delle borse.

Parlando nello specifico, esistono ben 6 collezioni diverse di orologi O Bag e una serie infinita di combinazione di colori e stili. Ogni collezione ha caratteristiche differenti per adattarsi alle esigenze di tutti. Le collezioni sono:

O Clock

O Clock Great

O Clock Shift

O Clock Shift Great

O Click Shift

O Clock Time

Gli orologi di ogni collezione sono personalizzabili; si possono scegliere meccanismo, cinturini, quadranti e addirittura aggiungere charms e accessori vari. Cioè che rende imbattibili gli orologi O Bag è proprio la possibilità di personalizzare e mixare colori e stili. Scegliendo un modello, infatti, potrete acquistare più di un cinturino differente e cambiare colore al vostro orologio in base all’umore.

Orologi O Bag costo

Una domanda che tutti si fanno è: ma quanto costa effettivamente personalizzare gli orologi O Bag? Ebbene, la risposta è, molto meno di ciò che pensate.

Abbiamo già detto in precedenza che sia sul sito che nei negozi O Bag, è possibile scegliere meccanismo, quadranti e cinturini degli orologi. Generalmente i prezzi dei meccanismi degli orologi O Bag vanno dai 18 ai 23 euro mentre i cinturini, invece, oscillano tra i 6 e gli 11 euro, tutti in base al modello. Ovviamente più complesso sarà il design e più costoso sarà il risultato finale. Ad esempio, con le collezioni O Clock Shift e O Clock Shift Great, è possibile personalizzare l’orologio aggiungendo anche dei piccoli accessori e charms che fanno inevitabilmente salire il prezzo.

Per i nerd e semplicemente per gli amanti dei cartoni animati vecchio stile, esistono anche degli orologi O Bag Disney. Scegliendo, infatti, la collezione classico O Clock, c’è la possibilità di acquistare il meccanismo con la faccia di Topolino, Minnie, Paperone, Paperoga, Paperino o Pippo. Un regalo perfetto per chi ama gli orologi divertenti o anche solo per i ragazzi.

Una specifica importante da fare è che non tutti gli orologi O Bag sono subacquei. Questi orologi sono tutti resistenti all’acqua e al sudore ma non sono fatti per le immersioni. Sono prodotti creati per rispondere alle esigenze della vita quotidiana e non per gli sport estremi. Se quindi avevate in programma di portare il vostro orologio O Bag a fare un bagnetto, farete meglio a cambiare idea.

Per tutte le informazioni dettagliate relative a modelli, collezioni, costi, colori e via dicendo, vi consigliamo di consultare il sito ufficiale O Bag.

Fonte: O Bag official site, O Bag Instagram, XL Extralight