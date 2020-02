The Killers in Italia il 12 luglio al Milano Summer Festival

Dopo uno show spettacolare sul palco di I-Days 2018 all’Area Expo – Experience Milano, i The Killers tornano a Milano domenica 12 luglio all’Ippodromo SNAI San Siro Milano nel programma della rassegna Milano Summer Festival. Originari di Las Vegas, nascono nel 2001 e si ispirano alle sonorità tipiche degli anni Ottanta e della New Wave.

Raggiungono il successo nel 2004 con l’uscita del loro album di esordio, “Hot Fuss”, che ottiene cinque nomination ai Grammy Awards e vende più di 5 milioni di copie. Il 2005 li vede protagonisti su palchi prestigiosi come quello del Festival di Glastonbury e il Live 8 londinese, oltre a essere stati scelti dagli U2 come gruppo di supporto per aprire gran parte del loro tour europeo.

“Sam’s Town” è il secondo progetto discografico pubblicato nell’ottobre 2006 e anticipato dal singolo “When You Were Young”. Le vendite superano i 3,5 milioni di copie e nel 2007 la band guadagna un BRIT Awards come miglior album rock e due nomination ai Grammy Awards. L’anno successivo esce il nuovo album “Day & Age” che riceve una nomina come Best Album ai BRIT Awards e due candidature ai NME Awards del 2009 dove i Killers vincono come Best International Band. Nello stesso anno viene poi pubblicato il dvd “Live from the Royal Albert Hall” che contiene la registrazione dei concerti del 5 e 6 luglio nella prestigiosissima Royal Albert Hall di Londra.

Il quarto album in studio è “Battle Born” che, uscito nel 2012, sancisce un ritorno alle tonalità rock degli esordi e fa guadagnare ai The Killers il quarto premio NME come migliore band internazionale. A solo un anno di distanza viene pubblicato “Direct Hits”, un best of della rock band statunitense che include i singoli di maggior successo come “Mr. Brightside”, “Somebody Told me” e “Human”. Al suo interno sono contenute tre bonus track tra cui un remix di Calvin Harris di “When You Were Young”.

Il nuovo album arriva a distanza di cinque anni e si intitola “Wonderful Wonderful” e per la prima volta nella storia della band raggiunge la prima posizione nella Billboard 200, oltre a far guadagnare ai Killers la quarta nomination ai Brit Awards come miglior gruppo internazionale.

Nel 2019 si esibiscono come headliner al Festival di Glastonbury con una performance che Rolling Stone definisce leggendaria e che vede la partecipazione di Pet Shop Boys e Johnny Marr. Con oltre 15 milioni di copie vendute in tutto il mondo, i The Killers sono diventati la prima band internazionale ad avere cinque album che hanno debuttato alla prima posizione delle classifiche musicali inglesi. L’uscita del nuovo album “Imploding The Mirage” è prevista in primavera, accompagnata da un tour europeo che partirà dalla Scozia il prossimo 28 maggio 2020 e farà tappa a Milano il 12 luglio 2020.