Nuovo premio al Monastero Santa Rosa Hotel & Spa di Conca dei Marini

Il Monastero Santa Rosa Hotel & Spa di Conca dei Marini (Sa), sulla Costiera Amalfitana, è stato premiato come Hotel of The Year by European Hotel Awards 2020. Il prestigioso riconoscimento è stato consegnato al Direttore Generale Flavio Colantuoni, durante l’elegante serata degli European Hotel & Restaurant Awards. Alla serata di gala erano presenti il top dei professionisti dell’ospitalità e della ristorazione europei, personalità, giornalisti e importanti ospiti. Gli European Hotel & Restaurant Awards premiano ogni anno chi si è distinto per le qualità umane, le competenze professionali e il raggiungimento di una posizione professionale di alto livello e riconosciuta nel mondo.