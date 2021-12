Conca dei Marini: tutto quello che c’è da sapere sul borgo della Campania

- pubblicità -

Il borgo di Conca dei Marini è un comune italiano situato in Campania, provincia di Salerno. Posizionato appena dopo Atrani rientra tra i luoghi da visitare della Costiera Amalfitana. Il borgo si articola su due livelli diversi uniti tra loro da scalinate, motivo per il quale è spesso noto anche come il borgo delle scalinate. Il suo vero nome invece, tra origine dalla sua conformazione geografica. Il borgo infatti si trova all’interno di una baia a forma, appunto, di conca. Neanche a dirlo si tratta di un paese di pescatori e anche la conformazione a due livelli divide la zona della pesca dalle terrazze e i limoneti.

Nella parte bassa del borgo infatti si trovano le casette a filo d’acqua che un tempo veniva usate come cantine e depositi dei diversi attrezzi da pesca. Nella parte alta, invece si trovano orti, uliveti, limoneti e case imbiancate a calce. Infine, seppur si tratta si un piccolo borgo, qui vi sono ben sei diverse chiesette da vedere. Tra le altre cose da vedere a Conca dei Marini anche Capo di Conca, la roccia a picco sul mare con la Torre Saracena. Per arrivarci bisogna attraversare uno dei sentieri più amati dell’intera Costiera. Ecco quindi tutto quello che c’è da sapere su Conca dei Marini per organizzare una visita.

Lido Conca dei marini

Ovviamente non si poteva non cominciare che dal mare, dalle spiagge e dalle attrazioni di Conca dei marini. Prima tappa dunque alla Grotta dello Smeraldo dove si potrà ammirare il più bel presepe subacqueo d’Italia. Basterà scendere fino a circa quattro metri dal fondo per poter ammirare tutti i personaggi della Natività. L’idea nacque nel 1964 dagli stessi abitanti per ricordare i cari deceduti proprio in mare. Le statue che si vedono oggi ovviamente non sono le stesse di allora, sostituite per posizionarne alcune più resistenti.

Conca dei marini spiagge

Dopo questa breve immersione, ecco alcune delle spiagge di Conca dei marini più belle:

‘O Runghetiello. Qui il mare è davvero limpidissimo ed è amata sia per un bel tuffo sia per gli amanti del sub che, grazie alle barche che passano da qui, vengono portati nelle zone più belle. Piuttosto nascosta via terra e raggiungibile via mare è davvero un piccolo gioiello;

‘O Runghetiello seconda spiaggia. Separata dalla prima da un piccolo pezzo di roccia, questa spiaggia è ben più lunga della prima ed è molto più frequentata. Anche qui però ci si arriva solo via mare;

Marinella di Conca. Questa bella insenatura è circondata da enormi rocce e regala un’acqua davvero limpidissima tanto che ogni anno conquista i turisti da ogni dove.

Fiordo di Furore. Sebbene non sia sotto Conca dei marini ma, come si evince dal nome sotto il comune di Furore, questa spiaggia è molto vicina ed è davvero stupenda. Il panorama è davvero bello sin dalla vista sul ponte stradale. Per accedervi si passa per una scala incastonata nella roccia stessa. Il mare è molto pulito grazie anche al fondo di sassolini ma, se amate la tintarella, attenzione ad arrivare verso la parte centrale della giornata o troverete solo l’ombra!

Meteo Conca dei marini

Se il viaggio alla scoperta delle meraviglie della Costiera Amalfitana si fa in estate, beh è sicuramente il periodo migliore. Anche a Conca dei marini i mesi caldi sono i più belli non solo per godersi il panorama ma anche per farsi un bel bagno in queste acque limpide. Tuttavia non dimentichiamoci che siamo al Sud e anche qui il meteo di Conca dei marini vanta un piacevole clima mediteranno, per cui, è possibile immergersi nelle acque già da maggio e fino a ottobre! In media il picco di calore arriva in agosto con una media di 28° mentre quella più bassa si tocca solitamente a gennaio ed è di 13°.

Ristorante Conca dei marini

Quando si viaggia in generale, ma soprattutto in Italia, una delle prime cose alle quali pensare è dove andare a mangiare. E quando ci si trova in Campania e in Costiera Amalfitana in particolare la scelta, già si sa, è parecchio ampia. Dalla classica e amata pizza napoletana fino a ovviamente il pesce, in ogni sua forma le tavole qui sono sempre imbandite. Si ma in quale ristorante di Conca dei marini andare? Le proposte migliori sono due: Ristorante le Bontà del Capo, dove dal 1991 si mangia una cucina tipica amalfitana e La Tonnarella.

La Tonnarella Conca dei marini

Una location davvero particolare, a picco sulla spiaggia con tanto di reti da pesca e pomodori secchi appesi sulle travi della veranda. Siamo a La Tonnarella a Conca dei Marini e qui, neanche a dirlo, i piatti forti sono proprio quelli di mare col pesce fresco appena pescato! Dagli antipasti di mare alle Sardelle alla Tonnarella, dagli spaghetti con alici fresche e pomodorini secchi Costa d’Amalfi ai paccheri all’aragosta con pomodorini del Piennl Costa d’Amalfi e, per concludere, un bel Babà! Ovviamente nel menù le proposte sono varie per poter accontentare anche chi non ama il pesce o è vegetariano.

Conca dei marini hotel

Anche per quanto riguarda gli hotel a Conca dei Marini la scelta è ampia. Se guardando la cartina il più gettonato potrebbe sembrare l’Hotel Belvedere proprio a due passi dalla spiaggia in realtà, dipende tutto da quello che si cerca. Tra le proposte più chic e particolare infatti vi è anche il Monastero Santa Rosa Hotel & Spa che sorge in un monastero del XVII secolo ed è completo anche di un centro benessere e una piscina vista mare.