Frasi sulla pizza napoletana e famose le più belle di sempre

Si sa, l’Italia è la patria per eccellenza del cibo. Se in molti paesi la cucina è vista come semplice necessità per vivere, qui da noi è vera e propria cultura. Insomma un viaggio in Italia non può dirsi completo senza aver assaggiato degli ottimi piatti di pasta in ogni variante e con ogni tipo di condimento e senza aver assaggiato la pizza. Quest’ultima in particolare diventa irrinunciabile se ci si trova in Campania dove questo piatto tipico ha origine e ne è ancora oggi il simbolo. Per cui ricordatevi che la pizza napoletana la potete trovare in tutta Italia ormai è vero, ma la VERA pizza napoletana ce l’ha solo Napoli! Ecco una selezione delle frasi più belle sulla pizza e sulla pizza napoletana! Un consiglio? Leggerle a stomaco vuoto o vi verrà un’irrefrenabile voglia di addentare immediatamente un trancio di margherita!

Frasi sulla pizza famose



Non solo sulle tavole dei ristoranti e delle case, ma la pizza è davvero ovunque! Nei libri, nei film, nei discorsi per delle persone più o meno celebri, ma soprattutto, nel cuore di tutti. Non ci credete? Leggete allora queste frasi sulla pizza famose di volti noti come Totò e del popolo del web!

La pizza non è un primo.

La pizza non è un secondo.

La pizza non è un alimento.

La pizza è l’essenza della felicità.

(masse78, Twitter)

(IlReQuieto, Twitter)

(Anonimo)

Quindi addio palestra.

(manuela_reich, Twitter)

(Anonimo)

(robgere, Twitter)

(NoEbasta, Twitter)

(Luilla, Twitter)

(Charles Pierce)

(UhiAhiOhi, Twitter)

Pronunci “pizza” e molte cose si realizzano.

(Fabrizio Caramagna)

Che hai da fissare?! Smettila! Che c’è, non hai mai visto una donna affascinante, sensuale e bellissima che potrebbe tranquillamente fare la modella se non amasse così tanto la pizza? (Una notte al museo)

Quando la luna ti fa spalancare gli occhi | Come un grande fetta di pizza | Questo è l’amore. | Quando il mondo ti sembra splendere | Come se avessi bevuto troppo vino | Questo è l’amore. (Dean Martin)

Solare, imitazione del sole, sole fatto piatto per le tue illuminazioni notturne: la pizza (Luigi Veronelli)

La vera pizza è alimento, simbolo e rito. Alimento povero e nobile. Disco festoso di pasta, colorato di rosso. Ma è anche qualcosa di più di un impasto di acqua e farina, condito con olio e pomodoro e cotto al forno a legna. La pizza si fa non si cucina. Nasce povera. Si fa con le mani e con la sola abilità delle palme.

(Gaetano Alfetra)

(Gaetano Alfetra) Ho una storia d’amore con la pizza… diciamo che è una specie di “pane e amore e carboidrati”!

(Julia Roberts)

(Julia Roberts) Non c’è sensazione migliore al mondo di una scatola di pizza calda in grembo.

(Kevin James)

(Kevin James) Anche le situazioni peggiori migliorano con una buona pizza.

(Deadpool)

(Deadpool) Se c’è un piatto universale, quello non è l’hamburger bensì la pizza, perché si limita a una base comune – l’impasto – sul quale ciascuno può disporre, organizzare ed esprimere la sua differenza.

(Jacques Attali)

(Jacques Attali) Una volta se dicevi: Andiamo a mangiarci una pizza? Intendevi esprimere questo concetto: Andiamo a mangiarci una cosa semplice, veloce e poco costosa. Adesso è l’esatto contrario. Ti sbatti per ore, paghi una mazzata e devi romperti la testa a scegliere come minimo in un elenco di 50 pizze. Luciana Littizzetto

Viviamo in un’epoca in cui la pizza arriva a casa tua più velocemente della polizia.

Jeff Marder

Jeff Marder Pizza è unico cibo che vale la pena masticare.

(Stitch, l’alieno della Disney del film Lilo & Stitch)

(Stitch, l’alieno della Disney del film Lilo & Stitch) Fare le pizze è come amare qualcuno. Deve venire facile. Quando si inizia a faticare vuol dire che c’è qualcosa che non va.

(Cristiano Cavina)

(Cristiano Cavina) Mi sono innamorato della ragazza della pizza, adesso mangio pizza tutti i giorni.

(Jonas Brothers)

(Jonas Brothers) La quattro stagioni è la pizza di chi, pur di non finire nella categoria degli indecisi, preferisce non decidere.

(Cristiano Cavina)

(Cristiano Cavina) Anche le situazioni peggiori migliorano con una buona pizza.

(Ryan Reynolds)

(Ryan Reynolds) Questa sì che è vita, ragazzi: pizza calda, il cibo dei grandi re!

(I Simpson)

Frasi sulla pizza napoletana



Pizza sì, ma quella napoletana. Volete mettere la differenza? Anche se è vero che ormai la pizza è buona lungo tutto lo stivale e in tutte le sue forme, se è il vostro primo viaggio in Italia cercate di assicurarvi di provarne una sul Golfo!

Non voglio fare polemiche con gli amici del Nord, ci mancherebbe, ma va detto che la vera pizza è solo e unicamente napoletana.

Alessandro Siani

Alessandro Siani Lasciatemi dire una cosa che potrà sembrare azzardata e forse dispiacerà ai miei conterranei: la famosa pizza è napoletana senza discussione, ma io ne ho mangiate di fatte benissimo anche a New York, a Nizza, a Parigi, quasi quasi migliori di quelle che si fanno oggi sul Golfo. Da una parte i napoletani potrebbero immalinconirsi, pensando di star perdendo una loro supremazia. Ma costatare che la loro pizza ha conquistato il mondo dovrebbe essere, secondo me, un motivo di orgoglio.

Sophia Loren

Sophia Loren I napoletani hanno sempre avuto il loro fast food. Si chiama pizza.

Luciano De Crescenzo

Luciano De Crescenzo Finalmente trovi un compaesano che dice: «Io sto qua [al Nord] da dieci anni». «Ah, allora sai sicuramente qualche posto dove si mangia una buona pizza!» «Certamente. È a qualche chilometro da qui. Ci puoi arrivare in treno.» «E a quale fermata devo scendere?» «Quando vedi la scritta NAPOLI, si’ arrivato.»

Alessandro Siani

Alessandro Siani Quella vera è bassa con i bordi alti, come a Napoli. Tutte le altre, basse e croccanti, alte e spugnose, in teglia, arrotolate, eccetera, sono variazioni e talora (con ananas e gorgonzola) aberrazioni.

(Anonimo)

Frasi sulla pizza in dialetto napoletano



Purtroppo trovare frasi sulla pizza in dialetto napoletano non è facile, tanto più non conoscendo il dialetto! Ci sono però tre citazioni storiche che non potevamo non inserirvi!

“Rafè (*), nun te piglià collera, è cos‘e niente!

Però pure tu con ‘sta pizza Margherita, alla Regina Margherita di Savoia non potevi preparare un piatto di pasta, nu ragù, ‘na genovese, ‘na lasagna.

Però pure tu con ‘sta pizza Margherita, alla Regina Margherita di Savoia non potevi preparare un piatto di pasta, nu ragù, ‘na genovese, ‘na lasagna. Fatte ‘na pizza c’a pummarola ‘ncoppa / vedrai che il mondo poi ti sorriderà.

(Pino Daniele)

(Pino Daniele) Meglio muri sazzio ca campà diùno

(Proverbio napoletano)

Frasi sulla pizza margherita



Infine si sa, la pizza è buona in tutte le sue forme, ma se ce n’è una che non stanca davvero mai è la pizza margherita. Persino Julia Roberts lo dice! Non ci credete? Leggete un po’ le frasi sulla pizza margherita che abbiamo preparato per voi!

Sono innamorata! Sto avendo un’avventura con la mia pizza […] Una pizza napoletana alla margherita; è un imperativo morale mangiare e goderti la pizza…

Julia Roberts

Julia Roberts Per i puristi esistono solo due vere pizze: la Marinara e la Margherita.

(Anonimo)

(Anonimo) La margherita è la pizza ordinata dai veri intenditori; […]. La semplicità della margherita sottolinea spesso l’erudizione di chi la ordina.

Cristiano Cavina

Pizza, pizza margherita, se mangi con le mani poi ti lecchi le dita. – Pino Daniele

Son di bianco e di rosso vestita, mi faccio chiamar Margherita

