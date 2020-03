2020 Next Level Colours by ProNails

All’inizio di un nuovo decennio le persone volgono lo sguardo verso il futuro, motivo per cui le tendenze moda primavera estate 2020, introducono colori davvero ultra vibranti. Riuscire a creare colori per le unghie neon, di grande qualità professionale, è una vera e propria sfida, ma ProNails l’ha colta e l’ha portata ad un livello superiore creando questa nuova collezione, assicurandosi che i nuovi colori siano perfettamente coprenti, stabili, che non virino, non tossici e incredibilmente stupendi, in tutte e 3 le versioni: dal gel al semipermanente al LongWear.