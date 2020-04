Piani del Palazzo. La nuova campagna del Palazzo delle Esposizioni di Roma

Sulla scia della campagna #iorestoacasa, che ha già portato le maggiori istituzioni italiane ad aprire i propri spazi espositivi durante il periodo di chiusura forzata, il Palazzo delle Esposizioni di Roma lancia Piani del Palazzo.

Attraverso il sito e i canali social media del Palazzo delle Esposizioni, costantemente aggiornati durante tutto il periodo di chiusura, sarà possibile visitare, attraverso il racconto dei curatori e con materiali inediti, le mostre del presente e del passato, riascoltare le conferenze di scienziati, artisti e teorici, partecipare ai laboratori online per bimbi e ragazzi.

I Piani del Palazzo, il Palazzo delle Esposizioni “aperto” e disponibile sul sito e sui canali social

Obiettivo del progetto, continuare ad accompagnare i visitatori negli spazi del museo romano e garantire le molteplici attività che normalmente vi si svolgono. Dal Piano Zero alla sala Cinema fino alle grandi sale espositive di Palazzo delle Esposizioni.

Piani del Palazzo si articola in tre aree: gli approfondimenti sulla mostra Metropoli di Gabriele Basilico, e sulla retrospettiva di Jim Dine, dove si può anche assistere a tutte le conferenze della rassegna “La Democrazia dello Sguardo” sulle tecniche e storie della fotografia. #PdERemix per navigare tra l’archivio delle mostre e delle conferenze scientifiche che si sono tenute nel Palazzo. Per i più piccoli, infine, consigli di lettura dello #PdEScaffaled’Arte e le proposte di laboratori “Fatti in Casa” dal libro “Arte in Carte” e i quaderni dedicati a temi o artisti con proposte di laboratori da realizzare in casa, a cura del Laboratorio d’arte.

Visita il sito