Riproduci la tua opera, la sfida social del Getty Museum

Con l’intensificarsi delle misure restrittive in tutto il mondo, musei e istituzioni culturali mettono a dura prova la propria creatività per incuriosire e mantenere viva l’attenzione del pubblico nonostante le chiusure forzate.

Tra video-visite delle mostre in corso, database aperti al pubblico e focus di approfondimento dei capolavori in collezione il Getty Museum di Los Angels ha lanciato una campagna social invitando gli amanti dell’arte a riprodurre le proprie opere preferite con tre oggetti che si possono trovare in casa.

La risposta degli utenti non si è fatta attendere che, sbizzarrendosi con carta igienica, coperte, attrezzi sportivi e bambole, si sono messi in gioco con grande fantasia e creatività. Dalla Dama con l’Ermellino di Leonardo da Vinci all’Autoritratto di Vincent Van Gogh passando per Mondrian, Pontormo, Picasso, Jan van Eyck e molto altro.

Getty Museum: le immagini del contest lanciato dal museo

1 di 8

Le immagini provengono dai profili social del Getty Museum