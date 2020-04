In questi giorni saremmo stati nel pieno del Salone del Mobile e del FuoriSalone di Milano che per il mondo del design è il momento clou a livello internazionale per presentare i nuovi prodotti. Il mondo invece è chiuso da settimane in un lungo lockdown a causa di una pandemia che pochi avrebbero potuto immaginare. In epoca Covid-19 le istituzioni e il mondo dell’industria stanno ragionando su come ritornare ad una parvenza di normalità per consentire una ripartenza senza troppi traumi sociali. In questo momento di profonda incertezza l’unico punto di partenza chiaro è il nostro rapporto con la natura.

L’essere umano deve prendere consapevolezza e riformulare la relazione fondamentale che la società ha con il pianeta che ci ospita. Le imprese devono cambiare approccio e rivedere i loro sistemi di produzione. I cittadini devono poter scegliere prodotti che migliorano la qualità degli ambienti che vivono. Novacolor, azienda italiana del Gruppo San Marco, è da anni in prima linea per contribuire in modo significativo alla creazione di un nuovo approccio industriale nel settore dei decorativi e delle pitture per l’arredo basato sul Mass Balance Approach, che prevede la sostituzione dei materiali derivanti da risorse fossili con materiali ricavati da risorse rinnovabili provenienti dallo sfruttamento delle biomasse.

Novacolor: materie prime sostenibili

Novacolor è la prima azienda italiana ad ottenere la certificazione tedesca REDcert2. Un attestato importante nel settore industriale dedicato a chi ha scelto di investire in modo significativo in materie prime sostenibili. Novacolor rappresenta un’eccellenza italiana che lavora con passione e competenza, per un futuro sostenibile. I suoi color designer sono da sempre impegnati nella ricerca di nuovi effetti decorativi e di prodotti più performanti e innovativi, formulati nel rispetto dell’ambiente e della persona.

Il network nazionale ed internazionale di designer e applicatori è sempre al lavoro, in questi giorni anche a distanza, sui nuovi cantieri in cui l’azienda è coinvolta. Novacolor mette a disposizione del cliente il servizio di consegna a domicilio, per chi in questi giorni di quarantena vuole utilizzare in maniera creativa il proprio tempo. (www.novacolor.it)

Quando si parla di finiture decorative di alto pregio, riconosciute e amate a livello internazionale, progetti di successo nel settore del design e dell’architettura a livello globale, una produzione sempre più orientata verso la sostenibilità e il green approach, si sta raccontando dell’universo di Novacolor e della sua Joy Revolution.

Armonia ed equilibrio

Oggi più che mai dobbiamo sviluppare la consapevolezza di quanto ogni nostro singolo gesto quotidiano influisce nello stato di salute del pianeta, della natura e degli esseri che lo abitano. La rivoluzione gioiosa che Novacolor racconta in questi scatti vuole riportare armonia ed equilibrio dentro e fuori i nostri spazi abitativi e di socializzazione. Proprio in un momento in cui vivere insieme e condividere gli spazi è difficile, The Joy Revolution rimanda ad un nuovo modello di socialità vissuta a distanza, dove il forte senso di appartenenza e di condivisione ci rendono parte di un progetto più grande che ci impone di ritornare, quasi fanciulli, a prenderci cura di noi.

In un momento storico in cui il mondo sembra avvilupparsi nella spasmodica crescita del consumo, senza la consapevolezza della sofferenza che stiamo provocando al pianeta che ci ospita, il dovere di ogni impresa, di ogni istituzione e di ogni cittadino è di essere protagonista del cambiamento necessario per riportare il mondo al suo equilibrio.

The Joy Revolution nel mondo del colore diventa ricerca di un nuovo sistema di produzione più rispettoso dell’ambiente, il cui impatto sia minimo e che consenta alla comunità di fruire di prodotti performanti e salubri.

Novacolor è ormai da anni un player attivo e costante in questo movimento globale, non solo attraverso le sue campagne di comunicazione ma anche e soprattutto con l’impegno continuo nella trasformazione dei processi produttivi, che usano materie prime da biomassa per ottenere prodotti non solo sostenibili ma anche funzionali ad un nuovo concetto di abitare: il benessere e la consapevolezza.