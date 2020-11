Bronzetto: il doppio sistema di luci Wormhole tra passato e futuro

Pubblicità

Liberamente ispirata ad un modello di lampada dal sapore novecentesco, il nome della collezione, WORMHOLE, nasconde un significato molto profondo per il Bronzetto e il suo direttore creativo. Deriva infatti direttamente da un termine che in astronomia indica il tunnel spazio-temporale che collega un universo all’altro, “wormhole” appunto, e simboleggia quindi il passaggio temporale ma anche e sopratutto concettuale tra la bottega artigiana il Bronzetto, profondamente legata anche nelle forme e nei materiali alla sua storia e alla sua tradizione, e l’azienda com’è oggi, un’impresa specializzata nella produzione di complementi d’arredo ed illuminazione in ottone e bronzo che, combina un rinnovato uso dei materiali e delle forme e la memoria e le conoscenze del secolo passato, dando vita a linee versatili, dal sapore più moderno e contemporaneo, come il giovane marchio Brass Brothers & Co. .

Cresciuto in bottega e assiduo frequentatore dei vicoli dell’Oltrano fiorentino, ricco di storiche botteghe di artigiani, Simone Calcinai, creativo e designer prima che titolare del Bronzetto, è un profondo conoscitore di materiali e relative tecniche di lavorazione, caratteristica che, grazie anche ad un temperamento curioso ed esuberante e ad una creatività esplosiva, da sempre lo ha spinto ad studiare ed esplorare nuovi confini, trovando le più disparate fonti d’ispirazione per creare sempre nuove ed originali linee d’illuminazione e arredo come la WORMHOLE, ad oggi una delle collezioni più iconiche per il brand.

La peculiarità della linea di prodotti per l’illuminazione WORMHOLE è sicuramente rappresentata dal caratteristico paralume con un doppio sistema di luci, pensato per illuminare i due emisferi dello spazio in cui si trova, in un parallelismo simbolico tra passato e il futuro dell’azienda. Declinabili in moltissime forme e dimensioni, dalle piantane (semplici, da lettura o con più snodi), ai lampadari a soffitto, lampade da tavolo e applique singole o a snodo, tutte le varietà delle lampade Wormhole possono essere completamente personalizzate cromaticamente, scegliendo tra diversi colori e finiture per l’alluminio del paralume e l’ottone della struttura, oltre che tra le differenti tipologie di basi in marmo, di cui esistono varianti di colore dal nero Marquinia al puro bianco di Carrara, dal verde Alpe e al marrone Emperador.

Fra le varianti disponibili per il paralume della lampada da tavolo WORMHOLE 04, ecco anche una linea speciale di decori disegnata da Florence Balducci, artista, illustratrice e art director francese nota soprattutto per le sue incisioni, solitamente in bianco e nero con qualche tocco di colore occasionale, realizzate con inchiostro e talvolta grafite. Le sue creazioni sono caratterizzate da un vivido turbinio di immagini minuziosamente dettagliate ed espressive, che raffigurano personaggi onirici e fantastici, animali e animali, vere opere d’arte uniche che diventano oggetti da collezione.

Brass Brothers & Co. – Lightings and details è il più giovane brand del Bronzetto, azienda fiorentina specializzata nella lavorazione artigianale-artistica dell’ottone e del bronzo fin dal 1963. Nato nel 2014, Brass Brothers & Co. è il frutto di una forte condivisione di idee tra designers e creativi fiorentini come Piero Angelo Orecchioni, Niccolò Tardelli e Agnese Matteini solo per citarne alcuni, che partono dagli oggetti della nostra infanzia e ne reinventano e attualizzano le linee, arrivando poi ad analizzare e reinterpretare la natura, musa dalle curiose ed eccentriche forme. Prende così vita una collezione dal gusto vintage e dal design industrial chic, composta da applique, lampade e arredi dalle superfici irregolari e dalle finiture non uniformi. Brass Brothers & Co. crea manufatti interamente prodotti a Firenze e dintorni, un marchio 100% made in Oltrarno, un progetto in cui artigianalità e creatività coesistono in un perfetto equilibrio di forme e colori.