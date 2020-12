La Vita è Bella inaugura il primo flagship store a Milano

Pubblicità

Il progetto food “La Vita è Bella”, creato dall’imprenditore vicentino Roberto Chemello che sceglie Corso Venezia – il cuore della città di Milano – per inaugurare il primo flagship store del brand. Il cibo come nutrimento dell’anima. Il cibo come gioia e convivialità, arte e scoperta. Un luogo, quello dello store “La Vita è bella”, che ricrea l’atmosfera della bottega di una volta e che custodisce le eccellenze dell’artigianalità italiana.

L’idea nasce dalla passione per il cibo della famiglia Chemello, che si affida all’esperto selezionatore Luca Canale che, con il suo team, viaggia ogni giorno per l’Italia alla scoperta dei migliori produttori locali, spesso ubicati in piccoli borghi e lontane campagne.

Milano è solo la prima tappa di un progetto retail ambizioso, che vuole coinvolgere i food enthusiasts delle maggiori città d’Europa. È una delle mete necessarie del viaggio che porterà il brand ad affacciarsi al tetto del mondo.

“Sono convinto che si possano vivere momenti felici grazie ad un piatto che ci riporta a casa, agli autentici sapori di una volta. Quell’istante per me, racchiude un pizzico di felicità” – afferma l’imprenditore Roberto Chemello.

https://lavitaebella.shop