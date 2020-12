Frammenta, quattro appuntamenti online con la Gypsotheca di Possagno

Pubblicità

Dal 26 al 29 dicembre 2020 il Museo Gypsotheca Antonio Canova di Possagno propone quattro appuntamenti per ricordare il tragico bombardamento che ha colpito la Gyspotheca durante la prima guerra mondiale.

Quest’anno con Frammenta verranno indagate le figure fondamentali all’interno di questa dolorosa cornice rappresentata dagli eventi bellici. Al centro del racconto due uomini che hanno raccolto dal pavimento, fotografato, restaurato i frammenti dei gessi di Canova. Si tratta di di Stefano e Siro Serafin, padre e figlio, curatori e restauratori che dal 1918 fino al 1922 hanno lavorato instancabilmente per restituire la Gyspotheca alla sua originale bellezza.

Un viaggio tra le macerie del bombardamento del Museo Gypsotheca Antonio Canova di Possagno durante la Grande Guerra, alla scoperta dei suoi salvatori Stefano e Siro Serafin

26 dicembre ore 16.00 – IL VIDEO

Rivive l’installazione ad un anno dalla prima edizione. Dal 26 al 29 dicembre 2019 il Museo Gypsotheca Antonio Canova di Possagno ha ospitato il suo primo allestimento in dialogo con l’arte contemporanea. L’installazione dell’artista Giuseppe Vigolo ha trovato un luogo e lo ha fatto rivivere. Suoni, rumori, luci e ombre: un bombardamento. Una connessione che ha riportato la Gypsotheca, grazie proprio all’installazione di Vigolo, indietro nel tempo fino ad una delle sue pagine più dolorose, ovvero il bombardamento del 1917. Il video verrà pubblicato su Igtv, la pagina Facebook e il canale YouTube del Museo.

27 dicembre ore 16.00 – IN ARCHIVIO

Con la partecipazione della Dott.ssa Bertoli. Attraverso le carte d’archivio verranno indagati gli eventi principali che hanno permesso a Stefano e Siro Serafin di procedere con il restauro delle opere della Gypsotheca. Saranno ripercorse poi le tappe più importanti e significative che hanno permesso di far rinascere la bellezza canoviana conservata all’interno della Gipsoteca. L’intervento verrà trasmesso su Igtv, la pagina Facebook e il canale YouTube del Museo.

28 dicembre ore 16.00 – LA FOTOGRAFIA

L’arte violata dalla Grande Guerra attraverso le foto di Stefano e Siro Serafin conservate al Fast di Treviso. Un viaggio attraverso la memoria fotografica in questo reportage così doloroso quanto prezioso. Testimonianza indelebile per la memoria dei posteri. L’intervento verrà trasmesso su Igtv, la pagina Facebook e il canale YouTube del Museo.

29 dicembre ore 11.00 – VISITA GUIDATA ONLINE | L’ARTE VIOLATA

Il 29 dicembre alle ore 11.00 le dott.sse Longo e Bertoli accompagneranno il pubblico in una visita guidata online in Museo per ripercorrere le tragiche vicende del primo conflitto mondiale e dei danni che il patrimonio canoviano di Possagno subì in questa occasione. L’incontro si terrà in streaming sulla Piattaforma Zoom, il costo unico del biglietto è di 4 euro ed è necessaria la prenotazione a questo link.