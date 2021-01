Paolo Canevari, il primo artista dell’edizione 2021 di BULDINGBOX

Pubblicità

BUILDINGBOX, “la finestra aperta al pubblico 24 ore su 24, 7 giorni su 7” della Building Gallery di Milano, torna con una nuova stagione 2021 dedicata al tema dell’oro nell’arte contemporanea.

Il progetto espositivo, dal titolo, La forma dell’oro, a cura di Melania Rossi, vuole offrire una panoramica sull’utilizzo dell’oro nella ricerca artistica contemporanea presentando le opere di dodici artisti che alludono o ricorrono al metallo aureo con modalità e pratiche differenti.

Paolo Canevari, Golden Works. L’assenza dell’immagine in un dorato silenzio visivo

Apre la rassegna, dal 12 gennaio al 10 febbraio 2021, Paolo Canevari (Roma, 1963) che presenta una serie di Golden Works, opere appartenenti al ciclo Monumenti della Memoria, iniziato dall’artista tra il 2011 e il 2012 per rispondere in maniera radicale all’inquinamento visivo quotidiano a cui è sottoposto anche il territorio dell’arte.

In questi monocromi oro, Canevari affida ad un artigiano la lavorazione manuale a foglia oro, tecnica antichissima usata sia in Europa, sia in Asia. Le silhouette di questi lavori richiamano le antiche pale d’altare in cui però non viene rappresentata nessuna storia di santi, nessuna parabola, lo sguardo non ha alcun appiglio tranne il lieve riflesso della nostra stessa immagine; sembra quasi un’eco pittorica, il ricordo del quadro.

Paolo Canevari, definisce la sua poetica Minimalismo Barocco, una contraddizione in termini che evidenzia la sua volontà di non illustrare pur affrontando, attraverso opere intensamente fisiche, materiche, i molteplici aspetti della realtà. Cerca il contenuto dell’opera nell’assenza di immagine, sembra voler evocare lo spirito delle cose in un dorato silenzio visivo. Quello che potrebbe sembrare un paradosso rende invece l’opera libera da condizionamenti e messaggi precostituiti, dove la forma diventa contenuto e la materia, l’oro, dà essa stessa il senso. Privata di informazioni, la tavola a foglia oro diventa uno spazio di libertà dove rievocare mentalmente immagini, esperienze, sogni.