Dante 700, gli scatti di Massimo Sestini nei luoghi del Poeta

Pubblicità

Dante 700 – Un ritratto di Dante e i luoghi del poeta nelle fotografie di Massimo Sestini, la mostra inaugurata lo scorso 3 ottobre, dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella per celebrare il VII centenario della morte dell’Alighieri, rivive sul sito del Quirinale attraverso un tour virtuale delle sale che l’hanno ospitata.

Un racconto fotografico in 20 immagini realizzate da Massimo Sestini, fotoreporter di fama internazionale; da Firenze, città natale di Dante, a Ravenna, dove sono conservate le sue spoglie, passando per la sorgente dell’Arno sul Monte Falterona. Ma anche Venezia, Roma, Verona e Poppi, per raccontare la presenza di Dante ai giorni nostri, utilizzando tecnologie innovative per ritrarre, da punti di vista insoliti, ingredienti narrativi danteschi, contestualizzandoli con l’ambiente.

La mostra organizzata dall’Associazione MUS.E, è promossa dal Comune di Firenze e dai Musei Civici fiorentini, con il sostegno del Ministero per i beni, le attività culturali e il turismo, e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Dante 700, un tour virtuale tra le stanze del Quirinale che ospitano i sorprendenti scatti di Massimo Sestini

Fotoreporter di fama internazionale, noto per la sua capacità di cogliere la realtà con uno sguardo inedito e con tecniche fotografiche sperimentali e non convenzionali, Massimo Sestini negli stati di Dante 700 scongiura l’effetto cartolina ritraendo alcuni luoghi simbolo del Patrimonio Cultuale italiano da prospettive non convenzionali.

Con un’asta telescopica, sormontata da una fotocamera leggerissima, Sestini porta il visitatore letteralmente all’altezza della statua di Dante in una Piazza Santa Croce, a Firenze, svuotata dal Covid. Con un drone, invece, fotografa l’artista Enrico Mazzone intento a realizzare l’opera lunga 97 metri, Divina Commedia, all’interno del Mercato Coperto di Ravenna. E ancora, immerso nella laguna veneziana, con maschera, pinne e boccaglio, il fotoreporter sfida i vaporetti per immortalare “La barca di Dante”, opera in bronzo dello scultore georgianoGeorgy Frangulyan.

Tra gli highlights della mostra, altre due foto regalano uno sguardo assolutamente inedito. Un’incredibile immagine del Giudizio Universale di Giorgio Vasari e Federico Zuccari che decora la cupola della cattedrale di Santa Maria del Fiore a Firenze. La foto, offre una visione inedita dell’affresco, dall’alto verso il basso, realizzata grazie a una fotocamera radiocomandata calata con un filo da pesca dalla sommità della lanterna del Duomo.

E infine un’immagine simbolica di Firenze che, ripresa dall’alto, diventa un pianeta; realizzata da Sestini sporgendo da un elicottero una macchina fotografica per immagini sferiche legata a un palo lungo otto metri. Non mancano poi scatti tratti dalla cronaca, tra liceali alle prese con le terzine dantesche e opere di street art che celebrano con creatività il grande genio della letteratura.

Il tour virtuale della mostra è raggiungibile tramite il sito web del Palazzo del Quirinale e a questo link