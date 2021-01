Un piccolo gesto d’amore a San Valentino con Pandora

Pubblicità

Un tocco di luce è il modo perfetto per far brillare i sentimenti. Un recente studio commissionato da Pandora, condotto per approfondire le modalità con cui esprimiamo e celebriamo il nostro amore, ha dimostrato che più del 60% dei partecipanti si ricorda delle occasioni speciali come il giorno di San Valentino e più della metà ha dichiarato di fare piccoli gesti d’amore per le persone più importanti della loro vita. Che sia per un’amica, per la persona che ami o per se stesse, questi preziosi gioielli arrivano dritti al cuore.

Esprimere l’amore con l’elegante Bracciale personalizzabile con Chiusura a T-Bar. Perfetti da indossare insieme, gli Anelli Solitario Inclinato sono il regalo ideale per la Galentina. Gli Anelli Cuore Desiderio e l’Anello Desiderio Scintillante Doppio Marquise sono i gioielli perfetti per un’amicizia unica.

Lasciare che la dolce metà porti sempre con sé il tuo cuore, con il charm pendente inciso Cuore e Rosa e il charm Cuore Intrecciato Scintillante in Pandora Rose. Coccolarsi e concedersi un regalo elegante con i nuovi Orecchini Cuore Desiderio Scintillante o con la nuova Collana Cuore Desiderio Scintillante.

