Nirvam: quello che non sai del sito di incontri online

Nato nel 2005, Nirvam è un sito di incontri e chat che consente ai suoi milioni di iscritti di poter effettuare nuove conoscenze, che siano di natura amorosa o solamente di amicizia e/o compagnia, sulla base di interessi in comune e di diverse affinità.

Grazie a Nirvam, che si differenzia da altri portali per incontri (come Tinder), è possibile oltrepassare il muro di timidezza che in taluni casi non consente di fare nuove conoscenze e di poter condividere passioni ed interessi con molte altre persone.

Dal 2005 in Italia si è diffuso un sito di incontri che vanta oltre 3 milioni di iscritti: si tratta di Nirvam. Questo sito si basa sul principio di permettere a chi iscritto di incontrare nuove persone nella propria città o zona, aiutando a fare nuove conoscenze e magari, chissà, a trovare persino l’amore.

Nirvam, che conta qualche milione di iscritti, è fruibile solo via browser Web. Con questo sito di chat e incontri è possibile creare un proprio profilo e visualizzare quelli degli altri utenti, verificando se vi sono dei membri che possano risultare affini e compatibili con i propri gusti. L’utilizzo del portale avviene tramite iscrizione, che avviene con la scelta di un Nickname, che verrà poi usato, e di una password da associare all’account che si va a creare. Inoltre bisognerà fornire altre informazioni come data di nascita, sesso, nazione, regione e località.

Il profilo può essere completato inserendo i dati fisici, quali altezza, peso, corporatura, capelli, occhi e origine etnica. Si possono inserire altri dati personali, come stato civile, titolo di studio, se si hanno figli, la professione, se fumatore, le lingue parlate, oltre che la possibilità di digitare un messaggio di presentazione che, tendenzialmente, dovrebbe essere quanto più incisivo, veritiero e interessante possibile.

Per questione di completezza, Nirvam da anche la possibilità di spuntare le caselle che riguardano altri dati, come gli interessi o se si è padroni di un animali domestico. Infine, si può (anzi, si dovrebbe, visto che è l’elemento che colpisce in primis) caricare la foto da usare come profilo (possibilmente è meglio scegliere una foto in cui sia presente un bel primo piano, senza altre persone, animali o oggetti), fornendo una breve descrizione.

Nirvam: chat

Una volta creato il profilo e dopo averlo completato in maniera esaustiva, è possibile cominciare a chattare. Gli utenti iscritti al portale possono essere filtrati scegliendo se visualizzare gli utenti che hanno effettuato un accesso di recente oppure i nuove utenti appena iscritti. Altrimenti, è possibile restringere il campo di scelta tramite filtri geografici o di età, in pratica selezionando solo gli utenti di una regione specifica e/o appartenenti a una certa fascia di età, oltre che scegliere se preferire i membri che hanno o meno una foto.

Le ricerche possono essere fatte in maniera veloce o avanzata, ma anche per nickname. Sulla parte in alto a destra si va a cliccare sulla scheda Chat: da qui in poi si possono vedere gli utenti iscritto alla community ed online, dopodiché si può andare sul loro profilo, cliccando sul nickname di riferimento, e avviare una conversazione tramite chat diretta oppure mail, selezionando il tipo di collegamento desiderato.

In caso si scelga la chat, verrà aperta una finestra in cui poter seguire ed interagire con la nuova conversazione intrapresa grazie ad un apposito e comodo box dedicato. Eventualmente, si possono anche esprimere delle preferenze circa gli utenti, cliccando sul pulsante Votalo: gli utenti possono sia essere inseriti in una lista nera, sia alla lista degli amici tramite comodi pulsanti dedicati.

Accedendo all’area personale, si può accedere al proprio profilo e, quindi, è possibile modificare i propri dati, la foto o altri dettagli personali, nonché il proprio annuncio. Nella sezione dell’area riservata si può anche compilare una scheda che riguarda le caratteristiche che dovrebbe avere il proprio partner ideale. Nirvam permette di consultare i messaggi ricevuti ed inviati, controllare il numero di visite che il proprio profilo riceve, il numero dei voti e le richieste di chat e consultare la sezione delle amicizie che consente di visionare ciò che viene espresso nei confronti degli altri iscritti al portale.

Nirvam: è gratis?

L’iscrizione al portale è completamente gratuita, ma ci sono diverse condizioni che prevedono la sottoscrizione ad un abbonamento. Nella fattispecie, l’iscrizione alla community consente di poter chattare in totale sicurezza e poter disporre di diversi servizi, come modificare la scheda personale con tutte le opzioni già descritte, usufruire di un’area riservata, poter mandare mail agli altri utenti e chattare con loro, mostrare e pubblicare le proprie foto e cercare il partner ideale.

Nirvan mette anche a disposizione la chat video per poter dialogare tramite webcam. L’utilizzo del portale, riservato solo ed esclusivamente ai maggiorenni, avviene a titolo di gratuità solo per le donne che cercano un uomo: negli altri casi, cioè di donna che cerca donna e di uomo che cerca donna o uomo, viene richiesto un pass di accesso per poter usufruire dei servizi di invio e/o lettura delle mail, della chat testuale e dell’area riservata.

Esistono diversi abbonamenti che vanno da un mese a 12 mesi con costi differenti e, più precisamente: un mese di abbonamento di ottiene con il pagaento di 18,95€, 3 mesi a 29,85€, 6 mesi a 47,70€ e 12 mesi a 59,40€. I pagamenti possono essere effettuati con carta di credito, paypal, bollettino postale, ricarica telefonica e bonifico bancario. Nirvam tiene a sottolineare che una volta scaduto l’abbonamento esso decade, per cui non è necessario effettuare disdetta in quanto non vi è rinnovo automatico.

Nirvam offre un servizio di qualità e cortesia ed il portale, unico ed originale, garantisce l’opportunità di trovare altre persone affini con tranquillità e nel totale rispetto della privacy: foto e annunci vengono sottoposti a un controllo rigoroso, per far sì che tutti i membri siano persona reali e serie.