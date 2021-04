Motivi Smart Couture incontra Motivi Lo(ve)ft

Pubblicità

Un glamour di prossima generazione quello di Motivi Smart Couture, l’attesissima collezione di Alta Moda a prezzi accessibili firmata Motivi, anche per questa stagione disegnata da un misterioso ghost designer. Oggi incarna ancora di più la doppia anima delle donne, sempre più proiettate verso una dimensione digitale ma che non rinunciano a una moda speciale, preziosa e attenta ai dettagli. In piena coerenza con questa filosofia di pensiero, quest’anno la presentazione di Motivi Smart Couture 2021 avverrà attraverso la web serie originale MOTIVI LO(VE)FT, nel quale Giulia, Dj radiofonica, Beatrice, fashion addicted, Ilaria, chef, e Laura, personal trainer – amiche del cuore ma diverse per temperamento e personalità – affrontano piccole situazioni quotidiane con energia e sorriso.

Vero protagonista un guardaroba trasversale composto da capi sempre più versatili nelle silhouette ma sempre e comunque glam. Must di stagione il nuovo athleisure dall’appeal sartoriale; ne è esempio perfetto la tuta taglio active di jersey ma con scenografici cristalli luminosi a profilare maniche e colletto. Perfette 24/7 con capi Urban Chic, da scegliere tra il classico tailleur passe-partout ma di lurex jacquard su top con applicazioni effetto piume, o la chemise femminile su pantaloni stretch. Fluide le consistenze della combo blusa di cady stretch con nastro di raso su panta a palazzo con banda laterale in un delicato color glicine, come l’abito a tubino con scollo a V; per una Spring Attitude a tinte pastello. Timeless il tutto nero, colore imprescindibile e sinonimo dell’eleganza per eccellenza, ideale per little black dress di cady stretch con intarsi cutout o in twill spalmato, swan dress in fil coupé effetto piume e profondo scollo a V, o il nuovo tuxedo composto da giacca sartoriale senza maniche con revers di raso su pantaloni a palazzo. Motivi Smart couture è soprattutto una questione di Elegance, che si esprime anche attraverso giochi d’intreccio in bianco e nero per giacchine bon chic bon genre, avvitate e bouclé, da abbinare in piena libertà. Tanto il denim, nuovo tessuto passe-partout per i Daywear di nuova concezione, tra classici jeans cinque tasche e gonne a matita.

Ancora più speciale il nuovo simbolo Motivi Smart Couture: il doppio cuore che crea un delicato ma incisivo gioco grafico, ricamato sulla maglia punto Milano o su pantaloni in filo pieno, stampato sulla bow shirt a creare un all over estremamente raffinato, proposto su bottoni gioiello. Must la Double Love Bag, la borsa con tracolla a catena di stagione declinata in più varianti di colore.

www.motivi.com